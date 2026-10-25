Kim Jong Un Dikabarkan Keluar dari Rumah Sakit Setelah Sempat Beredar Rumor Koma

JawaPos.com - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dikabarkan telah pulih dan keluar dari rumah sakit setelah beredar rumor mengenai kondisi kesehatannya memburuk. Ia juga disebut telah menemui tim medis yang merawatnya dan menyampaikan ucapan terima kasih atas penanganan yang diberikan.

Namun, kabar tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi yang dapat memastikan bahwa Kim Jong Un memang sempat dirawat di rumah sakit, mengalami koma, ataupun mengalami pendarahan otak.

Informasi mengenai kesembuhan Kim Jong Un tersebut beredar melalui unggahan akun media sosial haqproductions. Kabar itu muncul setelah sejumlah media asing memberitakan spekulasi mengenai kondisi kesehatan pemimpin berusia 42 tahun tersebut.

Tabloid Inggris The Sun, misalnya, sebelumnya mengangkat klaim yang beredar di media sosial bahwa Kim Jong Un mengalami pendarahan otak serius hingga kehilangan kesadaran alias koma. Ia bahkan disebut-sebut telah dibawa ke Beijing, China, untuk mendapatkan perawatan medis.

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Meski demikian, klaim tersebut tidak disertai bukti medis yang dapat diperiksa secara independen. Kantor berita Korea Selatan Yonhap melaporkan pada 20 Oktober 2026 bahwa sejumlah pejabat diplomatik dan keamanan Korea Selatan menyatakan tidak mengetahui informasi yang mendukung rumor tersebut.

Kim Jong Un Muncul di Pameran di Pyongyang Di tengah rumor mengenai kondisi kesehatannya, media pemerintah Korea Utara justru merilis foto-foto Kim Jong Un saat menghadiri sebuah pameran pakaian dan alas kaki di Pyongyang pada 19 Oktober 2026.

Dalam dokumentasi yang dipublikasikan pada 20 Oktober, Kim terlihat meninjau pameran tersebut bersama istri, Ri Sol Ju, dan putrinya, Kim Ju Ae.

Kemunculan itu menjadi informasi penting di tengah spekulasi mengenai kondisinya. Media pemerintah Korea Utara juga tidak secara langsung memberikan penjelasan mengenai rumor koma dan pendarahan otak Kim Jong Un yang beredar di luar negeri.