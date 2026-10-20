Siapa Penerus Kim Jong Un Jika Meninggal? Ada Dua Nama yang Disorot

JawaPos.com - Jika Kim Jong Un meninggal dunia, Kim Yo Jong dan Kim Ju Ae menjadi dua nama yang disorot dalam pembahasan mengenai suksesi kepemimpinan Korea Utara. Adik perempuan Kim Jong Un dinilai berpotensi mengambil alih kendali pemerintahan, sedangkan putri sang pemimpin disebut-sebut bisa juga jadi penerus dinasti keluarga Kim. Namun, hingga kini belum ada penunjukan resmi mengenai siapa yang akan menggantikan Kim Jong Un. Skenario suksesi tersebut masih bergantung pada perkembangan politik internal Korea Utara, negara yang selama puluhan tahun dipimpin oleh keluarga Kim.

Isu ini kembali menjadi perhatian setelah beredar rumor di media sosial yang menyebut Kim Jong Un mengalami pendarahan otak dan berada dalam kondisi koma. Kabar tersebut belum terverifikasi, sehingga belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa pergantian kepemimpinan akan segera terjadi.

Kim Yo Jong Berpotensi Mengambil Alih Kekuasaan

Kim Yo Jong, adik perempuan Kim Jong Un yang berusia 38 tahun, disebut para pengamat sebagai salah satu figur yang berpotensi mengambil alih kekuasaan jika kakaknya meninggal dunia.

Ia telah memiliki pengaruh signifikan dalam pemerintahan Korea Utara, termasuk dalam menyampaikan sikap politik Pyongyang terhadap negara lain.

Pada Senin, Kim Yo Jong menyatakan bahwa pemerintah Korea Utara sedang mempertimbangkan pengerahan tambahan senjata taktis di dekat perbatasan dengan Korea Selatan. Pernyataan tersebut memperlihatkan keterlibatannya dalam isu-isu strategis negara.

Sejumlah analis memperkirakan Kim Yo Jong dapat menjalankan peran sebagai pemimpin sementara jika Kim Jong Un meninggal dunia, terutama apabila Kim Ju Ae masih terlalu muda untuk memimpin.

Meski demikian, belum ada kepastian bahwa Kim Yo Jong akan otomatis menggantikan kakaknya. Pemerintah Korea Utara juga belum mengumumkan mekanisme suksesi secara terbuka.

Kim Ju Ae Disebut sebagai Calon Penerus Dinasti Kim