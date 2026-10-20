Viral Diisukan Meninggal, Korut Rilis Foto Kim Jong Un lagi di Pameran Fashion

JawaPos.com - Kabar Kim Jong Un meninggal dunia setelah disebut mengalami kondisi medis serius menyebar di media sosial. Di tengah rumor tersebut, Korea Utara merilis foto pemimpinnya saat mengunjungi pameran pakaian dan alas kaki, meski waktu pengambilan gambar belum dapat dipastikan secara independen.

Kantor berita resmi Korea Utara, Korean Central News Agency (KCNA), melaporkan Kim mengunjungi pameran tersebut pada Senin. Dalam foto yang dirilis, pemimpin berusia 42 tahun itu terlihat memeriksa sejumlah produk, mulai dari sepatu anak-anak hingga pakaian perempuan, serta berbicara dengan para pejabat yang mendampinginya.

Namun, kemunculan foto tersebut belum cukup untuk memastikan kondisi terkini Kim Jong Un. Foto-foto itu belum diverifikasi secara independen, sementara otoritas Korea Utara belum memberikan pernyataan terbuka mengenai kabar kematian yang beredar.

Rumor Kim Jong Un Meninggal Berawal dari Klaim Pembelot Tiongkok Rumor mengenai kematian Kim Jong Un mencuat setelah Wanjun Xie, seorang pembelot Tiongkok yang berbasis di Amerika Serikat dan dikaitkan dengan Partai Demokrasi Tiongkok, mengunggah serangkaian klaim di media sosial X pada Minggu.

Xie awalnya menyebut Kim telah meninggal dunia. Ia juga mengklaim Tiongkok mengirim 9.000 personel militer ke Pyongyang karena khawatir terjadi krisis suksesi atau perebutan kekuasaan setelah pemimpin Korea Utara itu meninggal.

Dalam unggahan berikutnya, Xie menyatakan sejumlah dokter spesialis dari Peking Union Medical College Hospital di Beijing telah berangkat ke Korea Utara pada Sabtu untuk menangani Kim yang disebut mengalami pendarahan otak parah.

Menurut klaim tersebut, Kim kemudian mengalami koma dan dibawa ke Beijing untuk mendapatkan perawatan darurat. Namun, ia disebut meninggal dunia meski telah menjalani penanganan medis. Jenazahnya diklaim telah dikembalikan secara diam-diam ke Korea Utara.

Xie tidak menyertakan rekam medis, identitas saksi yang dapat diverifikasi, maupun bukti independen lain untuk mendukung klaim tersebut. Karena itu, kabar mengenai kondisi kritis hingga kematian Kim belum dapat dipastikan kebenarannya.