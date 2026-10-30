Kim Jong Un ingin Pengembangan Senjata Nirawak Berbasis AI Dipercepat untuk Tingkatkan Daya Tempur

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. (KCNA via Reuters)
JawaPos.com - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un ingin negaranya mempercepat pengembangan senjata nirawak, dengan mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan (AI) ke dalam sistem persenjataan tersebut. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan tempur.
"Mengingat tren perkembangan yang sedang berlangsung, di mana peralatan militer tak berawak telah muncul sebagai aset utama dalam operasi militer di medan perang dan cakupan kegunaannya terus meluas dari hari ke hari, maka diperlukan pengembangan pesat terhadap teknologi-teknologi kunci di bidang ini, mengintegrasikan sistem senjata tak berawak ke dalam kerangka kecerdasan buatan tingkat tinggi, serta mengoptimalkan kemampuan operasionalnya; dengan menganggapnya sebagai tugas prioritas utama dalam membangun angkatan bersenjata modern," kata Kim dalam upacara pembukaan pameran "Pengembangan Teknologi Penerbangan Nirawak 2026" di Pyongyang, dilansir dari Antara, Jumat (30/10).
Dikutip kantor berita milik Korut, KCNA, Kim mengatakan senjata nirawak semakin menjadi sarana utama dalam peperangan modern, sementara cakupan penerapannya terus meluas.
Dia menilai pencapaian keunggulan mutlak dalam teknologi pesawat nirawak adalah pilihan yang tidak dapat diabaikan di tengah pola peperangan modern yang terus berubah.
Dalam pameran itu, Kim memaparkan strategi pengembangan pertahanan nasional untuk memperluas dan memperkuat teknologi penerbangan nirawak secara cepat. Dia juga menguraikan langkah-langkah penting untuk menjalankan strategi tersebut.
Kim juga menekankan perlunya meningkatkan kekuatan militer lebih lanjut di Korut lebih lanjut, karena perdamaian hanya dapat dijamin melalui kekuatan.
Kim mengatakan Korut telah menjalankan fungsi sebagai negara berkekuatan nuklir, sekaligus mengupayakan modernisasi cepat persenjataan konvensional.
Dia juga mendesak kalangan ilmuwan Korut untuk mencapai hasil signifikan dalam pengembangan teknologi drone dan kecerdasan buatan untuk sektor pertahanan di negaranya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat
Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi
Prediksi Skor Parma vs Udinese di Serie A: 6 Kekalahan Beruntun Jadi Ancaman Serius Tim Tamu
Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling
Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship
Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two
Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Chelsea: Joao Pedro Absen, Siap Andalkan Danny Welbeck
Tatap dan Peluk Dwi Bagus, Tangis Istri Sah Pecah saat Olah TKP Kasus Pembunuhan di Rumahnya
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022