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Rian Alfianto
Selasa, 20 Oktober 2026 | 18.45 WIB

Beredar Rumor Kim Jong Un Kritis, Korea Utara Belum Beri Bukti Kondisinya 

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un (ANTARA/KCNA via REUTERS)

JawaPos.com - Rumor mengenai kondisi kesehatan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un kembali mencuat. Sejumlah klaim yang beredar di media sosial menyebut Kim mengalami pendarahan otak hingga koma dan harus dibawa ke Beijing untuk mendapatkan perawatan darurat. 

Namun, kabar tersebut belum terverifikasi dan belum ada konfirmasi resmi yang membuktikan kebenarannya. Spekulasi itu memicu perhatian terhadap aktivitas pemerintahan di Pyongyang. 

Pengamat Korea Utara menilai, respons pemerintah dalam beberapa waktu ke depan bisa menjadi petunjuk untuk membaca situasi, meski belum cukup untuk memastikan kondisi kesehatan Kim.

Melansir Turkiye Today, Kim terakhir kali terlihat di hadapan publik pada 11 Oktober saat mengunjungi sebuah museum pertahanan baru di lokasi yang tidak diungkapkan secara terperinci di Pyongyang. Dalam kunjungan tersebut, putrinya yang berusia 13 tahun, Kim Ju Ae, turut mendampinginya, berdasarkan foto-foto yang dirilis.

Sejak kemunculan itu, rumor mengenai kondisi kesehatan Kim kembali menjadi bahan spekulasi. Sejumlah unggahan di media sosial bahkan mengklaim Kim mengalami pendarahan otak dan dibawa ke Peking Union Medical College di Beijing untuk memperoleh penanganan medis.

Namun, klaim mengenai kondisi kritis maupun lokasi perawatan tersebut belum didukung bukti yang dapat diverifikasi.

Pengamat Prediksi Pyongyang Akan Beri Sinyal

Pengamat Korea Utara Benedict Rogers memperkirakan pemerintah Pyongyang akan menunjukkan bukti bahwa Kim masih dalam kondisi baik jika rumor tersebut terus berkembang.

Berbicara kepada kanal YouTube The Sun, 'From The Newsroom', Rogers mengatakan kabar mengenai kesehatan Kim bukan pertama kalinya beredar. Ia juga menyoroti kondisi fisik pemimpin Korea Utara tersebut.

Editor: Kuswandi
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