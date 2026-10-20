Israel Lakukan Tujuh Serangan Udara di Lebanon Selatan

JawaPos.com - Pesawat tempur Israel melancarkan sedikitnya tujuh serangan udara terhadap sejumlah permukiman dan wilayah di Lebanon selatan. Ihwal hal ini dikatakan sumber militer Lebanon kepada RIA Novosti, Senin (19/10).
“Pesawat Israel menyerang wilayah Lembah al-Khujayr dan pinggiran permukiman Kfar Tebnit. Dua serangan udara lainnya dilancarkan ke permukiman Hodeita dan pinggiran Barashit, sementara satu serangan menghantam pinggiran Talousa,” kata sumber tersebut, dilansir dari Antara, Selasa (20/10).
Sumber itu menambahkan bahwa sejauh ini sedikitnya tujuh serangan udara telah tercatat di lima distrik di wilayah selatan negara tersebut.
Pasukan Israel terus melancarkan operasi militer di Lebanon selatan sejak awal Maret dan masih menguasai sebagian wilayah perbatasan.
Pihak Israel telah menetapkan lebih dari 55 permukiman di dekat perbatasan sebagai zona penyangga, sehingga warga setempat dilarang kembali ke rumah mereka.
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