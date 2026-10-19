Ancaman Bom Bikin Austrian Airlines Asal Tel Aviv Mendarat Darurat di Sofia

JawaPos.com - Pesawat Austrian Airlines yang terbang dari Tel Aviv, Israel, menuju Wina, Austria, terpaksa mendarat di Sofia, Bulgaria, pada Minggu (18/10) malam waktu setempat. Hal tersebut terjadi setelah maskapai menerima ancaman bom.

Di Sofia, otoritas bandara bersama kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap pesawat, penumpang, dan awak kabin. Namun mereka tidak menemukan benda berbahaya sehingga penerbangan kembali dilanjutkan ke tujuan semula.

Maskapai Austrian Airlines mengonfirmasi insiden tersebut dalam pernyataan pada Senin (19/10). Pendaratan di Sofia dilakukan sebagai langkah pengamanan setelah muncul ancaman terhadap penerbangan bernomor OS82 itu.

“Kami mengonfirmasi adanya ancaman terhadap penerbangan OS82 pada 18 Oktober 2026, dari Tel Aviv menuju Wina (TLV ke VIE), yang mengharuskan pesawat melakukan pendaratan antara di Sofia (SOF),” kata Austrian Airlines dalam pernyataannya dilansir via Reuters.

Maskapai menyatakan pemeriksaan menyeluruh terhadap pesawat, penumpang, dan awak kabin tidak menemukan indikasi bahaya. Setelah proses pemeriksaan selesai, seluruh penumpang kembali naik ke pesawat untuk melanjutkan perjalanan menuju Wina.

Sementara itu, kantor berita Bulgaria (BTA) melaporkan kalau awak pesawat melaporkan ancaman bom ketika pesawat mendekati perbatasan Rumania. Menyusul laporan tersebut, Angkatan Udara Bulgaria mengerahkan jet tempur MiG-29.

Surat kabar Israel Haaretz melaporkan bahwa ancaman tersebut diduga disampaikan melalui telepon oleh seorang warga negara Austria yang tidak berada di dalam pesawat. Namun, laporan itu tidak menyebutkan sumber informasi tersebut secara terperinci. Belum ada keterangan lebih lanjut mengenai identitas pihak yang menyampaikan ancaman maupun motif di balik insiden tersebut.

Pesawat terebut membawa 51 penumpang dan enam awak. Berdasarkan data situs pelacakan penerbangan Flightradar24, pesawat tersebut merupakan jenis Airbus A320-200, jenis pesawat berbadan sempit yang digunakan untuk penerbangan jarak pendek hingga menengah.