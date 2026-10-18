Harga Kebutuhan Pokok Melonjak, Demo Besar Guncang Sejumlah Negara Eropa

JawaPos.com - Gelombang demonstrasi besar mengguncang Prancis, Belgia, Italia, dan Portugal setelah warga memprotes kenaikan biaya hidup, rendahnya upah, serta semakin sulitnya mendapatkan tempat tinggal. Di Prancis, lebih dari 550.000 orang turun ke jalan dalam aksi yang berujung bentrokan, penjarahan, dan pembakaran bangunan.

Aksi yang berlangsung pada Sabtu (17/10) waktu setempat itu menjadi tekanan baru bagi pemerintah di sejumlah negara Uni Eropa. Meski tidak terkoordinasi dalam satu gerakan, demonstrasi tersebut memperlihatkan keresahan masyarakat terhadap meningkatnya beban ekonomi, termasuk biaya kebutuhan sehari-hari dan mahalnya perumahan.

Prancis menjadi pusat gelombang protes dengan skala terbesar. Mengutip laporan Kementerian Dalam Negeri Perancis, lebih dari 550.000 orang mengikuti demonstrasi di berbagai wilayah. Aksi yang berlangsung setelah berminggu-minggu demonstrasi mahasiswa itu kemudian diwarnai bentrokan antara massa dan aparat keamanan.

Kelompok-kelompok kecil yang bertindak anarkistis dilaporkan menyerang gedung publik, butik mewah, dan supermarket. Sejumlah kendaraan polisi serta petugas juga menjadi sasaran serangan.

Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu mengatakan sebanyak 1.200 orang telah ditangkap dan 150 polisi terluka dalam kerusuhan tersebut.

“Ini sebuah keajaiban bahwa jumlah korban tidak lebih banyak,” kata Lecornu saat mengunjungi petugas yang dikerahkan di pusat Kota Paris.

Kantor berita AFP melaporkan penjarahan terjadi di puluhan toko di sejumlah kota, termasuk Paris, Marseille, Nice, Nantes, Bordeaux, Limoges, Lille, Toulouse, dan Strasbourg.

Wali Kota Paris Emmanuel Gregoire mengatakan sejumlah kawasan di ibu kota mengalami kerusakan parah.