Tanggapi Survei Celios, Wapres Gibran: Kritik adalah Bagian dari Demokrasi

JawaPos.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menanggapi hasil survei yang dirilis Center of Economic and Law Studies (Celios) terkait pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ia menegaskan, setiap hasil survei, kajian, maupun kritik yang disampaikan masyarakat perlu dihargai dan menjadi bagian dari demokrasi.

setiap kritikan akan dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

"Saya menghargai setiap hasil survei, kajian, maupun kritik yang disampaikan oleh masyarakat dan lembaga independen," kata Gibran kepada wartawan, Selasa (13/10).

Ia menilai, kritik yang disampaikan kepada pemerintah merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi.

Ia mengakui, pemerintah perlu membuka ruang terhadap berbagai pandangan dan menjadikannya sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Bagi saya, semua itu adalah bagian dari demokrasi sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah untuk terus memperbaiki diri," ujarnya.

Gibran menegaskan, setiap kritik yang ditujukan kepada pemerintah, termasuk kepada dirinya sebagai Wakil Presiden, harus ditanggapi melalui tindakan nyata.

Ia berpandangan, respons terhadap kritik tidak cukup hanya disampaikan melalui pernyataan, tetapi juga harus diwujudkan dalam peningkatan kinerja.