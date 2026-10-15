Kedatangan Menhut Raja Juli ke Pangkalan Bun Disambut Demo Karhutla, Massa Beri 6 Tuntutan

JawaPos.com - Kedatangan Menteri Kehutanan (Menhut) RI Raja Juli Antoni ke Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, Kamis (15/10) disambut aksi demonstrasi dari warga terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Puluhan warga tampak datang membawa protes dan enam tuntutan terkait penanganan karhutla serta kabut asap yang dinilai semakin berdampak terhadap kehidupan masyarakat.

Massa berasal dari perwakilan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kecamatan Kotawaringin Lama, Masyarakat Peduli Api (MPA), serta Komunitas Hutan Kemasyarakatan (HKm) Masoraian.

Mereka membentangkan sejumlah spanduk berisi aspirasi yang ditujukan kepada pemerintah pusat.

Kepala Desa Riam Durian, Kecamatan Kotawaringin Lama, Yusuf mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk keresahan masyarakat desa yang merasakan langsung dampak karhutla.

"Kami hadir ke sini untuk menyuarakan hati kami. Kami tidak baik-baik saja di pinggiran desa. Ekonomi kami terganggu, bahkan anak-anak kita kesulitan bersekolah,” ujarnya seperti dikutip dari Radar Sampit, Kamis (15/10).

Yusuf berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih serius terhadap kondisi masyarakat di wilayah terdampak. Sebab, ia menyebut bahwa kemampuan relawan di lapangan semakin terbatas untuk menjangkau titik-titik kebakaran yang berada di dalam kawasan hutan.

Meski begitu, Yusuf mengapresiasi kedatangan Menhut ke Pangkalan Bun. Ia berharap kehadiran pemerintah pusat dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan kondisi yang mereka hadapi secara langsung.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, perwakilan dari 12 dari 15 desa di Kecamatan Kotawaringin Lama turut hadir dalam aksi tersebut.