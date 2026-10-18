Keluar Profil Nusantara Afghanistan-Pakistan Baku Tembak di Perbatasan Garis Durand

JawaPos.com - Bentrokan sengit antara pasukan Afghanistan dan Pakistan terjadi di sepanjang Garis Durand, yaitu perbatasan antara kedua negara yang sebagian besar belum ditandai secara resmi.

Laporan saluran TOLOnews Plus pada Sabtu yang mengutip sejumlah narasumber di Provinsi Paktia, Afghanistan menjelaskan pasukan penjaga perbatasan Afghanistan melepaskan tembakan dari Distrik Dand Wa Patan, Provinsi Paktia.

Sementara pasukan Pakistan menembaki dari Distrik Kurram di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa.

Sejumlah narasumber mengungkap korban jiwa maupun cedera berjatuhan dari kedua pihak.

Kendati demikian belum ada data pasti mengenai jumlah korban yang tewas atau terluka.

Laporan itu juga menyebut satu peluru artileri meledak di kawasan permukiman Pewar di sisi perbatasan wilayah Pakistan saat baku tembak berlangsung.