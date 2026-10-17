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Rian Alfianto
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 14.05 WIB

Langit Palangkaraya Memerah akibat Karhutla, Greta Thunberg Minta Dunia Peduli

Aktivis lingkungan dan kemanusiaan, Greta Thunberg. (Britannica) - Image

Aktivis lingkungan dan kemanusiaan, Greta Thunberg. (Britannica)

JawaPos.com - Aktivis lingkungan asal Swedia, Greta Thunberg, menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah setelah membagikan video warga Palangkaraya yang memperlihatkan kondisi sekitar berwarna oranye akibat kabut asap. Ia meminta publik internasional menyebarkan rekaman tersebut karena menilai krisis kebakaran dan kabut asap masih jauh dari selesai.

Video itu diunggah melalui akun Instagram @gretathunberg. Dalam rekaman tersebut, suasana sekitar tampak diselimuti warna oranye, sementara orang yang menceritakan kondisi di lapangan terlihat mengenakan masker respirator dan kacamata pelindung.

Greta membuka unggahannya dengan seruan agar masyarakat segera menyebarkan pesan dari Kalimantan, Indonesia.

"Darurat!! Silakan bagikan pesan ini dari Kalimantan Indonesia," tulis Greta diterjemahkan dari posting-annya.

Ia menilai kondisi sebenarnya di lapangan jauh lebih buruk dibandingkan gambaran yang beredar di media sosial.

"Krisis kebakaran dan kabut asap masih jauh dari selesai. Seseram rekaman ini, kenyataan di lapangan jauh lebih buruk dari pada apa yang Anda lihat di media sosial," lanjutnya.

Greta Soroti Dampak Karhutla terhadap Warga dan Satwa

Dalam unggahan yang sama, Greta menyampaikan sejumlah klaim mengenai dampak kebakaran terhadap lingkungan dan masyarakat. Ia menyebut sekitar dua juta hektare hutan telah rusak akibat kebakaran, satwa terbakar hidup-hidup, serta warga menghadapi kesulitan bernapas akibat kabut asap.

Greta juga menyinggung masyarakat desa yang kehilangan hutan dan kebun karet, serta petugas pemadam kebakaran yang meninggal saat bertugas.

"2 juta hektar hutan hancur dalam kebakaran. Hewan dibakar hidup-hidup. Orang-orang sekarat dan tercekik. Penduduk desa kehilangan hutan dan pohon karet mereka. Petugas pemadam kebakaran tewas," tulisnya.

Editor: Bintang Pradewo
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