Penembakan di SD Oregon Tewaskan 4 Orang, Pelaku Berusia 16 Tahun Ditembak Warga

JawaPos.com - Penembakan di Silver Rail Elementary School, Bend, Oregon, Amerika Serikat, menewaskan empat orang, termasuk tiga anak berusia 5, 8, dan 11 tahun serta seorang guru pada Kamis (15/10) waktu setempat. Dua korban lainnya, yakni seorang anak berusia 7 tahun dan seorang guru berusia 54 tahun, mengalami luka kritis. Pelaku yang berusia 16 tahun tewas ditembak seorang warga yang mengejarnya masuk ke dalam sekolah.

Kepala Kepolisian Bend Mike Krantz mengatakan, insiden penembakan tersebut terjadi pada Kamis waktu setempat. Polisi menerima laporan darurat pertama sesaat sebelum pukul 13.00 waktu setempat, setelah seorang pelapor mengaku ditembaki beberapa kali oleh seseorang bersenjata laras panjang ketika berada di dalam kendaraannya.

Tak lama kemudian, pusat panggilan darurat menerima puluhan laporan bahwa pelaku telah memasuki area sekolah. Menurut Krantz, pelaku memaksa masuk ke gedung dengan menembaki pintu-pintu yang terkunci.

"Seorang petugas melaporkan bahwa tersangka telah ditembak oleh seorang anggota masyarakat yang telah melihat tersangka memasuki sekolah dan mengejarnya ke sekolah dan melibatkannya," kata seorang petugas melansir CBS News.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa seorang warga melihat pelaku memasuki sekolah, kemudian mengejarnya hingga ke dalam gedung dan terlibat dalam konfrontasi yang berujung pada tewasnya pelaku.

Polisi tiba di lokasi kurang dari tiga menit setelah panggilan darurat pertama diterima. Setelah memasuki gedung, petugas menemukan empat korban yang telah meninggal dunia.

Dua Korban Kritis, Motif Penembakan Belum Diketahui

Dua korban yang mengalami luka kritis adalah seorang anak berusia 7 tahun dan seorang guru berusia 54 tahun. Keduanya dibawa ke St. Charles Medical Center untuk mendapatkan perawatan medis.