Sebanyak 27 Orang Meninggal dalam Penembakan Massal di 2 Kota Afrika Selatan

JawaPos.com - Aksi kekerasan bersenjata kembali terjadi di Afrika Selatan. Tidak hanya satu, melainkan dua insiden penembakan massal terjadi secara terpisah di tempat hiburan malam wilayah Johannesburg dan Cape Town. Rangkaian serangan berdarah yang berlangsung pada Sabtu malam (26/9) hingga Minggu pagi ini (27/9) merenggut setidaknya 27 korban jiwa serta melukai puluhan lainnya.

Dalam kejadian pertama di sebelah barat Johannesburg, Sabtu sekitar pukul 19.30 GMT, delapan pria bersenjata yang membawa senapan serbu menyerbu sebuah bar lokal. Para pelaku secara brutal menewaskan 17 orang dan melukai 15 pengunjung lainnya.

Sebelum melarikan diri, para pelaku sempat merampas barang-barang pribadi milik pengunjung yang berada di lokasi kejadian.

"Mereka diduga menggeledah beberapa pengunjung dan mengambil ponsel mereka sebelum melarikan diri dari tempat kejadian dengan dua kendaraan roda empat yang tidak teridentifikasi," tulis keterangan resmi dari pihak kepolisian.

Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa korban tewas dalam insiden di bar Johannesburg tersebut terdiri dari 13 laki-laki dan empat perempuan. Hingga saat ini, motif pasti di balik aksi penembakan tersebut masih dalam penyelidikan.

Guna menghilangkan jejak, para tersangka dilaporkan membakar dua kendaraan yang mereka gunakan sebelum melarikan diri dari kejaran petugas. "Polisi telah mengerahkan tim detektif dan unit khusus lainnya untuk melacak dan menangkap para tersangka," tambah pihak kepolisian.

Serangan Terpisah di Cape Town

Belum usai penanganan di Johannesburg, penembakan massal kembali pecah pada Minggu pagi di sebuah tempat hiburan di wilayah township luar kota Cape Town.