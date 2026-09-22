Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Selasa, 22 September 2026 | 22.25 WIB

Teror di Depan Sekolah Turki, 8 Orang Terluka Kena Tembak

Penembakan terjadi di dekat sekolah yang ada di Turki (Dok Euronews). - Image

Penembakan terjadi di dekat sekolah yang ada di Turki (Dok Euronews).

JawaPos.com - Penembakan terjadi di depan sebuah sekolah menengah kejuruan di Distrik Turgutlu, Provinsi Manisa, Turki, Selasa (22/9) pagi waktu setempat. Sedikitnya delapan orang, termasuk sejumlah siswa, terluka dalam insiden tersebut. Pelaku yang disebut masih berstatus pelajar telah ditangkap aparat.

Menurut Reuters, dua dari delapan korban dilaporkan berada dalam kondisi kritis. Para korban langsung dilarikan ke rumah sakit setelah penembakan terjadi di sekitar Inci Uzmez Vocational and Technical Anatolian High School.

Kantor Gubernur Manisa mengatakan pihaknya menerima laporan mengenai suara tembakan di sekitar sekolah pada pukul 07.59 waktu setempat atau 04.59 GMT.

"Sebuah laporan diterima mengenai tembakan di sekitar Sekolah Menengah Kejuruan dan Teknis Anatolia Inci Uzmez di distrik Turgutlu kami pada pukul 07:59 (0459 GMT),” kata kantor gubernur.

Polisi dan tim medis kemudian dikerahkan ke lokasi. Aparat berhasil menangkap orang yang diduga melepaskan tembakan.

"Setelah insiden itu, tersangka yang diyakini telah menembakkan senjata itu ditangkap oleh pasukan keamanan dan ditahan," demikian pernyataan kantor gubernur.

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kejadian Lagi, Penembakan Massal di Sekolah Turki Tewaskan 9 Orang dan Belasan Luka-luka  - Image
Internasional

Kejadian Lagi, Penembakan Massal di Sekolah Turki Tewaskan 9 Orang dan Belasan Luka-luka 

Kamis, 16 April 2026 | 17.27 WIB

Korban Tewas Penembakan Sekolah di Turki Naik Jadi 9 Orang - Image
Internasional

Korban Tewas Penembakan Sekolah di Turki Naik Jadi 9 Orang

Kamis, 16 April 2026 | 15.45 WIB

Folarin Balogun Berpeluang Tinggalkan AS Monaco Menuju Turki atau Arab Saudi - Image
Sepak Bola

Folarin Balogun Berpeluang Tinggalkan AS Monaco Menuju Turki atau Arab Saudi

Senin, 7 September 2026 | 21.49 WIB

Terpopuler

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda - Image
1

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

6

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

7

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor Parma vs Genoa di Liga Italia: Duel Tim Papan Bawah Berakhir Imbang

10

Prediksi Skor FC Twente vs PSV Eindhoven: Pemuncak Klasemen Berpeluang Pesta Gol

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore