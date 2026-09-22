Teror di Depan Sekolah Turki, 8 Orang Terluka Kena Tembak

JawaPos.com - Penembakan terjadi di depan sebuah sekolah menengah kejuruan di Distrik Turgutlu, Provinsi Manisa, Turki, Selasa (22/9) pagi waktu setempat. Sedikitnya delapan orang, termasuk sejumlah siswa, terluka dalam insiden tersebut. Pelaku yang disebut masih berstatus pelajar telah ditangkap aparat.

Menurut Reuters, dua dari delapan korban dilaporkan berada dalam kondisi kritis. Para korban langsung dilarikan ke rumah sakit setelah penembakan terjadi di sekitar Inci Uzmez Vocational and Technical Anatolian High School.

Kantor Gubernur Manisa mengatakan pihaknya menerima laporan mengenai suara tembakan di sekitar sekolah pada pukul 07.59 waktu setempat atau 04.59 GMT.

"Sebuah laporan diterima mengenai tembakan di sekitar Sekolah Menengah Kejuruan dan Teknis Anatolia Inci Uzmez di distrik Turgutlu kami pada pukul 07:59 (0459 GMT),” kata kantor gubernur.

Polisi dan tim medis kemudian dikerahkan ke lokasi. Aparat berhasil menangkap orang yang diduga melepaskan tembakan.