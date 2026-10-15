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Antara
Jumat, 16 Oktober 2026 | 03.18 WIB

Pasukan Israel Serbu Markas Lembaga Kemanusian dan Rumah Sakit Yasser Arafat di Tepi Barat

Ilustrasi: IDF saat melakukan kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat, ( (The Guardian). - Image

Ilustrasi: IDF saat melakukan kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat, ( (The Guardian).

JawaPos.com - Pasukan pendudukan Israel pada Rabu (14/10) menyerbu kantor pusat Bulan Sabit Merah Palestina (PRCS) dan satu rumah sakit di Kota Salfit di Wilayah Tepi Barat yang diduduki, menurut sumber-sumber resmi.

Sumber itu mengatakan pasukan pendudukan mendatangi kantor pusat PRCS dan menyita rekaman kamera pengawas CCTV.

Menurut mereka, pasukan Israel yang juga menenteng senjata itu menerobos masuk ke Rumah Sakit Yasser Arafat dan menuntut pihak manajemen rumah sakit agar menyerahkan rekaman CCTV.

Kawanan tentara Zionis itu juga mengancam akan melepaskan tembakan jika rekaman itu tidak diserahkan, sebelum akhirnya mundur ke pintu masuk rumah sakit. Demikian dilansir dari Antara, Kamis (15/10).

Sebelumnya pada awal Oktober ratusan pemukim Israel menyerbu Makam Yusuf yang berada di wilayah timur Kota Nablus dan melakukan ritual Yahudi dengan pengawalan ketat pasukan Israel.

Berbagai sumber setempat mengatakan kepada WAFA bahwa kendaraan-kendaraan militer Israel menyerbu wilayah timur Kota Nablus.

Pasukan Israel memaksa warga pemilik rumah di sekitar lokasi untuk mengungsi dan menjadikan rumah-rumah tersebut sebagai pos militer.

Editor: Kuswandi
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