Pasukan Israel Serbu Markas Lembaga Kemanusian dan Rumah Sakit Yasser Arafat di Tepi Barat

Ilustrasi: IDF saat melakukan kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat, ( (The Guardian).
JawaPos.com - Pasukan pendudukan Israel pada Rabu (14/10) menyerbu kantor pusat Bulan Sabit Merah Palestina (PRCS) dan satu rumah sakit di Kota Salfit di Wilayah Tepi Barat yang diduduki, menurut sumber-sumber resmi.
Sumber itu mengatakan pasukan pendudukan mendatangi kantor pusat PRCS dan menyita rekaman kamera pengawas CCTV.
Menurut mereka, pasukan Israel yang juga menenteng senjata itu menerobos masuk ke Rumah Sakit Yasser Arafat dan menuntut pihak manajemen rumah sakit agar menyerahkan rekaman CCTV.
Kawanan tentara Zionis itu juga mengancam akan melepaskan tembakan jika rekaman itu tidak diserahkan, sebelum akhirnya mundur ke pintu masuk rumah sakit. Demikian dilansir dari Antara, Kamis (15/10).
Sebelumnya pada awal Oktober ratusan pemukim Israel menyerbu Makam Yusuf yang berada di wilayah timur Kota Nablus dan melakukan ritual Yahudi dengan pengawalan ketat pasukan Israel.
Berbagai sumber setempat mengatakan kepada WAFA bahwa kendaraan-kendaraan militer Israel menyerbu wilayah timur Kota Nablus.
Pasukan Israel memaksa warga pemilik rumah di sekitar lokasi untuk mengungsi dan menjadikan rumah-rumah tersebut sebagai pos militer.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha
Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022