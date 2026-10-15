Kolombia Dikecam Liga Muslim Dunia karena Hendak Membuka Kedubes di Yerusalem

Lebih dari 500.000 pemukim ilegal kini tinggal di wilayah pendudukan Tepi Barat, serta sekitar 220.000 lainnya di Yerusalem Timur. (Al Jazeera)

JawaPos.com - Liga Muslim Dunia (MWL) mengecam pemerintah Kolombia atas rencana pembukaan "kedutaan besar" di Yerusalem.

Sekretaris Jenderal MWL sekaligus Ketua Cendekiawan Muslim Syekh Dr Mohammed Al-Issa menyatakan, upaya itu bertentangan dengan aturan hukum mengenai status hukum dan sejarah Yerusalem.

Pembukaan tersebut, tambah Al-Issa dalam pernyataannya, juga melanggar resolusi dan hukum internasional yang berlaku. Demikian dilansir dari Antara, Kamis (15/10).

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