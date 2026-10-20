Tambang Emas Ilegal di Kolombia Longsor,  14 Orang Tewas

JawaPos.com - Longsor di sebuah tambang emas ilegal di Kolombia barat daya menewaskan 14 orang dan melukai tujuh lainnya. Tim penyelamat menghentikan pencarian korban selamat setelah medan yang sulit dan keberadaan kelompok kriminal menghambat proses evakuasi.

Sekretaris Perdamaian dan Keamanan wilayah Narino, Alex Gonzalez, menyampaikan jumlah korban terbaru tersebut kepada stasiun televisi Caracol pada Senin. Ia juga mengonfirmasi bahwa operasi pencarian korban selamat telah berakhir.

Bencana itu terjadi di wilayah Narino, daerah yang berbatasan dengan Ekuador dan dikenal sebagai salah satu pusat pertambangan emas ilegal di Kolombia. Aktivitas tambang tanpa izin di kawasan tersebut berlangsung di tengah pengaruh kelompok bersenjata yang juga terlibat dalam perdagangan narkoba dan pemerasan.

Melansir Euronews, proses penyelamatan korban berlangsung dalam kondisi sulit. Kantor gubernur Narino menyebut tim penyelamat menghadapi kendala medan yang berat serta keberadaan kelompok kriminal yang beroperasi di sekitar lokasi tambang.

Video yang beredar di media sosial memperlihatkan sejumlah warga bersama alat berat jenis ekskavator mengevakuasi jenazah dari area tambang. Jenazah kemudian dipindahkan ke sebuah kano di sungai yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian.

Kondisi tersebut menggambarkan tantangan penanganan bencana di wilayah yang aktivitas ekonominya berkaitan erat dengan pertambangan ilegal dan konflik antarkelompok bersenjata.

Hingga laporan ini disusun, penyebab teknis longsor dan identitas seluruh korban belum dijelaskan secara terperinci dalam keterangan yang tersedia.

Warga Terpaksa Bertaruh Nyawa demi Penghasilan

Pertambangan emas ilegal di Narino tidak hanya berkaitan dengan persoalan keselamatan kerja, tetapi juga keterbatasan pilihan ekonomi masyarakat setempat.