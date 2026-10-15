Houthi Klaim Rudalnya Hantam Jet Tempur Arab Saudi di Wilayah Yaman

JawaPos.com - Kelompok Houthi Yaman pada Rabu malam mengklaim telah menyerang sebuah jet tempur Arab Saudi menggunakan rudal permukaan-ke-udara di wilayah udara Provinsi Saada, Yaman utara.
Dilansir dari Antara, Kamis (15/10), juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan rudal tersebut menghantam langsung pesawat tersebut, sehingga berisiko jatuh.
Saree mengklaim pesawat tersebut merupakan jet tempur Typhoon milik Arab Saudi yang lepas landas dari pangkalan udara di Taif, Arab Saudi bagian barat.
Belum ada tanggapan langsung dari otoritas Arab Saudi terkait klaim tersebut.
Sebelumnya pada hari yang sama, Houthi juga mengklaim telah menargetkan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, menggunakan rudal balistik.
Klaim tersebut muncul di tengah serangkaian serangan terhadap bandara-bandara di Arab Saudi.
Berdasarkan data yang dihimpun Anadolu dengan merujuk pada pernyataan resmi, sebanyak 10 serangan menargetkan lima bandara antara 5 dan 11 Oktober. Serangan tersebut menewaskan 20 orang, melukai ratusan orang, dan mengganggu perjalanan udara.
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