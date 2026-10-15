Houthi Klaim Rudalnya Hantam Jet Tempur Arab Saudi di Wilayah Yaman

Tangkapan layar dari rekaman video memperlihatkan sebuah rudal Houthi yang sedang diluncurkan. (AFP)

JawaPos.com - Kelompok Houthi Yaman pada Rabu malam mengklaim telah menyerang sebuah jet tempur Arab Saudi menggunakan rudal permukaan-ke-udara di wilayah udara Provinsi Saada, Yaman utara.

Dilansir dari Antara, Kamis (15/10), juru bicara militer Houthi Yahya Saree mengatakan rudal tersebut menghantam langsung pesawat tersebut, sehingga berisiko jatuh.

Saree mengklaim pesawat tersebut merupakan jet tempur Typhoon milik Arab Saudi yang lepas landas dari pangkalan udara di Taif, Arab Saudi bagian barat.

Belum ada tanggapan langsung dari otoritas Arab Saudi terkait klaim tersebut.

Sebelumnya pada hari yang sama, Houthi juga mengklaim telah menargetkan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, menggunakan rudal balistik.

Klaim tersebut muncul di tengah serangkaian serangan terhadap bandara-bandara di Arab Saudi.