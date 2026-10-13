Insiden Penumpang Terlempar dari Roller Coaster di AS Buat 1 Orang Meninggal, 9 Wahana Pun Ditutup

JawaPos.com - Kecelakaan di taman hiburan Six Flags, Georgia, Amerika Serikat (AS), menewaskan satu orang dan menyebabkan sejumlah pengunjung lainnya terluka pada Senin (12/10) waktu setempat. Insiden tersebut memicu penutupan sementara sembilan wahana roller coaster di enam taman hiburan milik perusahaan itu demi alasan keselamatan.

Kecelakaan terjadi di taman hiburan Six Flags yang berjarak sekitar 24 kilometer di barat laut Atlanta. Hingga kini, pihak berwenang masih menyelidiki penyebab kematian korban dan belum memastikan bagaimana sejumlah orang lainnya mengalami luka-luka.

Insiden ini juga memunculkan kekhawatiran mengenai keselamatan wahana ekstrem, terutama setelah beredar foto dan video di media sosial yang diduga memperlihatkan seorang pria terlempar dari tempat duduknya hingga jatuh ke tanah. Namun, Al Jazeera menyatakan belum dapat memverifikasi keaslian rekaman tersebut secara independen.

Polisi dan pihak pengelola belum mengungkapkan secara resmi nama wahana yang terlibat. Meski demikian, rekaman televisi lokal memperlihatkan sejumlah penumpang dievakuasi dari roller coaster Goliath yang berhenti di tengah lintasan.

Saksi mata kepada stasiun televisi lokal 11Alive juga mengaku melihat seorang pria jatuh ke atap wahana rumah hantu. Keterangan tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.

Sembilan Roller Coaster Ditutup di Enam Taman Hiburan

Sebagai langkah pencegahan, Six Flags menutup sembilan roller coaster yang tersebar di enam taman hiburan. Seorang juru bicara perusahaan mengatakan, wahana-wahana tersebut memiliki kemiripan dengan wahana yang terlibat dalam insiden di Georgia.

Penutupan dilakukan sebagai langkah kehati-hatian untuk memastikan keselamatan pengunjung. Namun, perusahaan belum merinci berapa lama penutupan akan berlangsung maupun apakah pemeriksaan khusus akan dilakukan terhadap seluruh wahana tersebut.