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Djati Waluyo
Jumat, 16 Oktober 2026 | 15.21 WIB

Harga Minyak Brent dan WTI Turun di Tengah Ketidakpastian Pasokan

Ilustrasi perdagangan melalui kapal yang melintasi Selat Hormuz (Al-Jazeera) - Image

Ilustrasi perdagangan melalui kapal yang melintasi Selat Hormuz (Al-Jazeera)

JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia kompak melemah pada perdagangan Jumat (16/10) pagi. Penurunan itu terjadi di tengah ketidakpastian seputar pemulihan aliran minyak fisik dari Teluk Persia meningkat.

Melansir Investing pada pukul 08:05 WIB, kontrak berjangka minyak mentah Brent turun 0,58 poin atau 0,55 persen ke level USD 105,35 per barel. Atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Kamis (15/10) pagi sebesar USD 105,27 per barel.

Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat turun 0,71 poin atau 0,72 persen ke level USD 97,28 per barel. Atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Kamis (15/10) pagi sebesar USD 94,46 per barel.

Melansir Bloomberg ketidakpastian seputar pemulihan aliran minyak fisik dari Teluk Persia telah meningkat. Komando pusat AS mengkonfirmasi bahwa sebuah kapal kontainer yang tenggelam di Selat Hormuz pekan ini terkena proyektil Iran.

Kenaikan harga minyak WTI telah melampaui kenaikan harga minyak Brent pekan ini, mempersempit selisih antara kedua minyak benchmark tersebut karena penurunan biaya pengiriman minyak mentah AS mendorong permintaan.

Badan Energi Internasional (IEA) telah sepakat untuk melepas 100 juta barel minyak yang masih tertunda akibat intervensi pada bulan Maret.

Editor: Diar Candra
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