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Rian Alfianto
Senin, 12 Oktober 2026 | 16.58 WIB

Dari Luka Tembak hingga Operasi Usus, Ini Riwayat Sakit Serius Para Paus Modern

Paus Leo XIV. (The Guardian) - Image

Paus Leo XIV. (The Guardian)

Riwayat medis mereka mencakup berbagai kondisi, mulai dari luka tembak, tumor jinak, patah tulang, gangguan pencernaan, hingga masalah pernapasan yang mengancam jiwa.

Catatan tersebut memperlihatkan bahwa tugas sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik tidak membuat seorang paus terhindar dari persoalan kesehatan. Beberapa di antaranya bahkan harus menjalani operasi berulang kali ketika masih aktif memimpin Takhta Suci.

Paus Yohanes Paulus II, misalnya, menjalani operasi darurat setelah menjadi korban penembakan pada 1981. Sementara itu, Paus Fransiskus menjalani sejumlah tindakan medis, termasuk operasi usus pada 2021 dan operasi perut pada 2023.

Riwayat kesehatan para paus itu kembali menjadi perhatian setelah Paus Leo XIV mengumumkan pada Minggu (11/10/2026) bahwa dirinya dijadwalkan menjalani operasi untuk mengangkat nodul atau benjolan kecil di paru-parunya. 

Vatikan memperkirakan ia membutuhkan waktu sekitar satu pekan untuk menjalani perawatan pascaoperasi di Rumah Sakit Gemelli, Roma. 

Berikut riwayat penyakit dan tindakan medis sejumlah paus dalam urutan kronologis berdasarkan waktu kejadian.

1. Paus Fransiskus mengalami infeksi paru-paru pada 1957

Jauh sebelum terpilih sebagai paus, Jorge Mario Bergoglio, yang kemudian dikenal sebagai Paus Fransiskus, mengalami gangguan kesehatan serius ketika masih berusia 20 tahun.

Pada 1957, Bergoglio terserang penyakit yang awalnya dianggap sebagai flu. Namun, kondisinya tidak kunjung membaik hingga ia harus dibawa ke rumah sakit. Cairan dikeluarkan dari paru-parunya dan ia menerima pengobatan antibiotik.

Dalam wawancara pada 2021, Fransiskus mengingat peristiwa tersebut sebagai salah satu pengalaman ketika tindakan seorang tenaga kesehatan membantu menyelamatkan hidupnya. Ia menceritakan bahwa perawat di seminari menyadari kondisinya berbeda dari orang lain yang mengalami penyakit serupa.

Editor: Bintang Pradewo
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