12 Orang Tewas dalam Serangan Bandara Riyadh, Negara-Negara Arab Ramai-Ramai Kecam Houthi

Dilansir dari Arab News, Minggu (11/10), kecaman yang disampaikan melalui Saudi Press Agency (SPA) muncul di tengah berlanjutnya serangan kelompok Houthi di Yaman yang didukung Iran terhadap infrastruktur penerbangan sipil Arab Saudi.
Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi (GACA) menyatakan korban tewas terdiri atas empat warga Arab Saudi serta warga negara Bangladesh, Palestina, Amerika Serikat (AS), Mesir, Yordania, Suriah, dan Sudan. Sebanyak 309 orang lainnya terluka, termasuk sejumlah korban dalam kondisi kritis.
Beberapa jam setelah serangan di Riyadh pada Sabtu, juru bicara Koalisi Pendukung Pemerintahan Sah di Yaman, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengumumkan bahwa sebuah proyektil jatuh di dekat Bandara Internasional King Fahd di Dammam. Dia tidak memberikan perincian lebih lanjut mengenai insiden tersebut.
Perkembangan itu menambah kekhawatiran terhadap keamanan jaringan penerbangan sipil Arab Saudi, seiring konflik yang pecah setelah perang Iran pada 28 Februari meluas ke sejumlah wilayah di kawasan.
Bahrain mengecam keras serangan terbaru di Bandara Riyadh. Manama menyebut insiden tersebut sebagai eskalasi berbahaya, terlebih setelah fasilitas yang sama diserang dua hari sebelumnya.
Dalam pernyataan yang disiarkan SPA, Kementerian Luar Negeri Bahrain menyebut serangan tersebut melanggar hukum internasional, hukum humaniter internasional, dan Piagam PBB. Bahrain memperingatkan bahwa serangan itu mengancam stabilitas kawasan, keamanan penerbangan sipil, serta keselamatan penumpang dan awak pesawat.
Bahrain juga menyoroti dugaan pelanggaran terhadap Konvensi Chicago tentang Penerbangan Sipil Internasional dan sejumlah resolusi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO).
Negara tersebut mendesak Dewan Keamanan PBB, ICAO, dan komunitas internasional mengambil langkah tegas untuk menghentikan serangan serta meminta pertanggungjawaban pihak yang terlibat dan para pendukungnya. Bahrain juga meminta penerapan penuh resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan, terutama Resolusi 2216 dan 2817.
Qatar turut mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid. Doha menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan Arab Saudi sekaligus ancaman langsung bagi keamanan kawasan, warga sipil, dan keselamatan penerbangan.
Kementerian Luar Negeri Qatar menegaskan solidaritas penuh dengan Riyadh dan mendukung langkah-langkah untuk melindungi kedaulatan, keamanan, serta keutuhan wilayah Arab Saudi. Qatar juga menyatakan keamanan Arab Saudi merupakan bagian penting dari keamanan Qatar dan negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC).
Yordania mengecam serangan tersebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Arab Saudi dan eskalasi berbahaya yang mengancam keamanan serta stabilitas kerajaan itu.
Kementerian Luar Negeri Yordania menegaskan penolakan terhadap serangan yang menyasar warga sipil, objek sipil, dan fasilitas ekonomi di Arab Saudi. Amman menyatakan solidaritas penuh dengan Riyadh serta mendukung langkah untuk melindungi keamanan dan aset nasionalnya.
Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina juga mengecam serangan tersebut. Pemerintah Palestina menyatakan solidaritas dengan Arab Saudi sekaligus menyampaikan belasungkawa atas jatuhnya korban jiwa.
Siprus turut mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh dan Bandara Internasional Abha. Negara itu menyebut serangan tersebut menyasar warga sipil dan infrastruktur penting serta menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk
Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda
Prediksi Skor Isenmulang Kalteng vs Persebaya di Super League, Green Force Berpeluang Curi Tiga Poin
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Susunan Pemain Persik vs Madura United: Reina Siapkan Strategi Terbaik
Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!
Suahasil Buka Suara soal Pembagian Tugas Tiga Wamenkeu, Ini Fokusnya!
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang
Adhyaksa FC Bekasi Vs PSGC Ciamis: Misi Bangkit Tuan Rumah
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022