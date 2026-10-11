Serangan Bandara Riyadh Tewaskan 12 Orang, Saudi Siapkan Balasan Tegas dan Trump Turun Tangan

Juru bicara koalisi Mayor Jenderal Turki Al-Maliki. (Arab News)

JawaPos.com - Koalisi Pendukung Pemerintahan Sah di Yaman menjanjikan respons tegas terhadap serangan Houthi di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi, yang menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump turut mengecam serangan tersebut dan menyebutnya sebagai tindakan yang tidak dapat diterima.

Dilansir dari Arab News, Minggu (11/10), juru bicara pasukan koalisi Mayor Jenderal Turki Al-Maliki menyatakan serangan terhadap terminal penumpang di bandara pada Sabtu (10/10) merupakan kejahatan perang berdasarkan hukum humaniter internasional.

“Serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid merupakan tindakan terorisme dan akan direspons dengan tegas,” kata Al-Maliki dalam pernyataan yang diunggah di platform X dan disiarkan Saudi Press Agency (SPA).

Al-Maliki menyebut serangan yang dilakukan kelompok Houthi di Yaman, yang didukung Iran, sebagai kejahatan perang penuh berdasarkan hukum humaniter internasional dan aturan kebiasaannya. Dia menilai serangan tersebut melanggar prinsip dan nilai fundamental.

“Komando Gabungan Pasukan Koalisi akan merespons serangan teroris ini secara tegas dan sesuai dengan hukum humaniter internasional beserta aturan kebiasaannya,” ujarnya.

Trump juga mengecam serangan tersebut saat berbicara kepada wartawan di Pangkalan Gabungan Andrews, Amerika Serikat, pada Sabtu. Dia mengatakan akan berbicara dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, yang juga menjabat sebagai perdana menteri kerajaan tersebut.

“Apa yang terjadi di Arab Saudi tidak dapat diterima,” kata Trump, sebagaimana dikutip AFP.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio turut mengecam keras serangkaian serangan terbaru terhadap Arab Saudi. Dia menyatakan seorang warga negara AS tewas dalam serangan tersebut.

“Serangan tercela ini menunjukkan pengabaian terang-terangan terhadap nyawa warga sipil yang tidak bersalah. Serangan ini harus segera dihentikan,” tulis Rubio di platform X pada Sabtu.

Serangan meluas ke wilayah lain Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi (GACA) menyatakan 12 orang tewas dan 309 lainnya terluka dalam serangan di Bandara Internasional King Khalid. Korban tewas terdiri atas empat warga Arab Saudi serta warga negara Bangladesh, Palestina, AS, Mesir, Yordania, Suriah, dan Sudan. Sejumlah korban luka dilaporkan berada dalam kondisi kritis.

GACA menghentikan sementara operasional bandara untuk memungkinkan pihak berwenang menilai kerusakan akibat serangan. Insiden tersebut menjadi bagian terbaru dari rangkaian serangan Houthi yang menyasar infrastruktur penerbangan sipil Arab Saudi.

Beberapa jam setelah serangan di Riyadh, Al-Maliki mengumumkan melalui X bahwa sebuah proyektil jatuh di dekat Bandara Internasional King Fahd di Dammam, Provinsi Timur Arab Saudi. Namun, dia tidak memberikan perincian lebih lanjut mengenai insiden tersebut.

Dalam pernyataan terpisah yang disiarkan SPA, koalisi juga mengumumkan bahwa sebuah rudal balistik Houthi berhasil dicegat di wilayah Kegubernuran Al-Kharj.