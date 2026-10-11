Rudal Hantam Bandara King Khalid Riyadh, 12 Orang Tewas dan 309 Terluka, Ratusan Penerbangan Batal

JawaPos.com - Serangan rudal yang menyasar Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, pada Sabtu (10/10) menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Serangan tersebut membuat otoritas penerbangan sipil menghentikan sementara operasional bandara untuk menilai kerusakan.
Dilansir dari Arab News, Minggu (11/10), Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi (GACA) menyatakan korban tewas terdiri atas empat warga negara Arab Saudi, dua warga Bangladesh, serta masing-masing satu warga Palestina, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, dan Sudan.
“Serangan tersebut juga menyebabkan 309 orang lainnya terluka, termasuk sejumlah orang dalam kondisi kritis,” demikian pernyataan GACA.
Serangan di Riyadh bukan satu-satunya insiden yang menyasar infrastruktur penerbangan sipil Arab Saudi. Beberapa jam setelah kejadian, juru bicara Koalisi Pendukung Pemerintahan Sah di Yaman mengumumkan bahwa Bandara Internasional King Fahd di Dammam, salah satu pusat transportasi udara utama di wilayah timur Arab Saudi, juga menjadi sasaran serangan.
Mayor Jenderal Turki Al-Maliki mengumumkan insiden tersebut melalui unggahan di platform X. Serangan itu menjadi yang pertama kali menyasar Bandara Internasional King Fahd sejak perang Iran pecah pada 28 Februari.
Dampak serangan terhadap penerbangan di Riyadh cukup besar. Situs pelacakan penerbangan FlightAware mencatat sedikitnya 291 penerbangan di bandara tersebut dibatalkan dalam 24 jam terakhir.
Sebelum serangan terbaru terjadi, sejumlah maskapai juga telah menangguhkan penerbangan menuju dan dari Riyadh serta bandara-bandara lain di Arab Saudi untuk jangka waktu berbeda. Maskapai tersebut antara lain Air India, FlyDubai, Lufthansa Group, dan Pakistan International Airlines.
Badan Keselamatan Penerbangan Uni Eropa (EASA) turut memperluas panduannya terkait wilayah udara Arab Saudi. Lembaga itu menyoroti kemampuan kelompok Houthi menyerang sasaran yang lebih jauh ke dalam wilayah kerajaan, termasuk Riyadh, serta meningkatnya fokus serangan terhadap infrastruktur penerbangan.
EASA memperingatkan bahwa serangan rudal dan drone, beserta upaya pencegatannya, meningkatkan risiko pesawat sipil salah diidentifikasi sebagai sasaran militer.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi meminta warga yang terjebak akibat gangguan penerbangan untuk menghubungi perwakilan diplomatik Arab Saudi di negara tempat mereka berada guna memperoleh bantuan.
Bandara Internasional King Khalid sebelumnya juga mengimbau penumpang menghubungi maskapai masing-masing sebelum berangkat ke bandara.
Serangan pada Sabtu menambah rangkaian serangan yang menyasar bandara di Arab Saudi dalam beberapa hari terakhir. Pada Kamis (8/10), serangan kelompok Houthi di Yaman terhadap Bandara Internasional King Khalid menewaskan tiga orang, termasuk seorang pilot maskapai Saudia.
Serangan pada Rabu (7/10) di bandara yang sama menewaskan seorang pria asal Sudan. Sehari sebelumnya, dua perempuan, masing-masing warga Maroko dan Aljazair, tewas dalam serangan terhadap Bandara Internasional Abha di Provinsi Asir, tidak jauh dari perbatasan Yaman.
Pada Kamis, dua serangan kembali menyasar Bandara Riyadh. Serangan pertama menghantam fasilitas bandara dan menewaskan dua warga Arab Saudi, menurut GACA. Serangan berikutnya mengenai pesawat Saudia yang sedang berada di darat dan menewaskan Kapten Hamoud Ali AlKalthami.
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