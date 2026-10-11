Bandara Riyadh Diserang, 12 Orang Tewas, Korban dari Arab Saudi, Amerika, Mesir hingga Palestina

JawaPos.com - Serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, pada Sabtu (10/10) menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Operasional bandara dihentikan sementara untuk menilai kerusakan dan memastikan keamanan fasilitas.
Dilansir dari Al Riyadh, Minggu (11/10), Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi menyatakan korban tewas terdiri atas empat warga negara Arab Saudi serta delapan warga negara asing. Mereka berasal dari Bangladesh, Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan.
Dua korban tewas merupakan warga Bangladesh, sedangkan enam korban lainnya masing-masing berasal dari Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan.
Dalam pernyataan lanjutan, otoritas tersebut menyebut 309 orang lainnya mengalami luka-luka dan sedang mendapatkan perawatan medis di sejumlah rumah sakit. Beberapa korban dilaporkan mengalami luka kritis.
Serangan itu juga mengakibatkan kerusakan material. Pihak berwenang masih melakukan pendataan untuk mengetahui tingkat kerusakan yang ditimbulkan.
Otoritas penerbangan sipil menjelaskan, penghentian sementara operasional Bandara Internasional King Khalid dilakukan hingga proses penilaian kerusakan dan pemeriksaan keselamatan fasilitas selesai. Pemeriksaan dilakukan bersama instansi terkait, sedangkan perkembangan selanjutnya akan diumumkan kemudian.
Di tengah serangan terhadap Bandara Riyadh, juru bicara pasukan Koalisi Pendukung Pemerintahan Sah di Yaman, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, menyatakan sebuah proyektil jatuh di sekitar Bandara Internasional King Fahd di Dammam.
Namun, pernyataan tersebut tidak memuat perincian lebih lanjut mengenai proyektil maupun dampak insiden di sekitar bandara tersebut.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi meminta warga negara yang terdampak pembatalan atau keterlambatan penerbangan menuju Bandara Internasional King Khalid agar menghubungi perwakilan diplomatik Arab Saudi di negara tempat mereka berada.
Langkah tersebut ditujukan untuk membantu warga yang tidak dapat melanjutkan perjalanan atau mengalami kendala mencapai tujuan akibat penghentian maupun keterlambatan penerbangan. Perwakilan diplomatik Arab Saudi akan memberikan bantuan dan petunjuk yang diperlukan kepada warga terdampak.
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Jawa Pos
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