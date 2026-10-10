Media Asing Soroti Karhutla Indonesia, Kabut Asap Picu Ketegangan dengan Malaysia

Tim gabungan melakukan pemadaman Karhutla Bromo di kawasan Jemplang dengan menggunakan tangki air pemadam kebakaran. (BPBD Jatim)
JawaPos.com - Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia kembali menjadi perhatian banyak media asing setelah kabut asap lintas negara mengganggu aktivitas masyarakat Malaysia dan Singapura.
Penutupan sekolah di sejumlah wilayah dan desakan agar perusahaan yang diduga terkait kebakaran dimintai pertanggungjawaban memperlihatkan dampak karhutla yang melampaui batas negara.
Laporan media asing menyoroti bagaimana kebakaran di Indonesia kembali memicu persoalan regional, meskipun berbagai upaya kerja sama untuk mengatasi kabut asap telah dilakukan selama bertahun-tahun.
Tekanan kini tidak hanya tertuju pada pemerintah Indonesia, tetapi juga pada negara tetangga yang memiliki perusahaan dengan dugaan keterkaitan terhadap titik panas kebakaran di Kalimantan.
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Sementara itu, mengutip SCMP, Greenpeace dan Pantau Gambut sebelumnya mengungkap dugaan hubungan antara kepentingan perusahaan Malaysia dan Singapura dengan sejumlah titik panas di Kalimantan.
Temuan tersebut kemudian mendorong kelompok masyarakat sipil Malaysia mendesak pemerintahnya memperkuat instrumen hukum untuk menyelidiki perusahaan yang aktivitasnya di luar negeri diduga berkontribusi terhadap pencemaran udara.
Persoalan ini berpotensi memperbesar ketegangan antara Indonesia dan negara tetangga, terutama jika penegakan hukum lintas negara dipandang menyentuh yurisdiksi Indonesia.
Dampak kabut asap kembali dirasakan masyarakat Malaysia. Pada Kamis (8/10), pemerintah negara tersebut memerintahkan penutupan sekolah di sejumlah wilayah, meliputi Johor, Malaka, Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Putrajaya, serta Distrik Rompin di Pahang.
Sejumlah kegiatan olahraga yang dijadwalkan berlangsung pada akhir pekan juga dibatalkan. Situasi tersebut menegaskan bahwa kabut asap lintas negara bukan sekadar persoalan kualitas lingkungan, melainkan juga mengganggu pendidikan, aktivitas masyarakat, dan kesehatan publik.
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