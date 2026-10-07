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Antara
Kamis, 8 Oktober 2026 | 01.27 WIB

Sudah 5 Hari Tidak Beroperasi, Bandara Singkawang Masih Diselimuti Asap Karhutla

Suasana Bandara Singkawang sebelum berhenti beroperasi (Dok Antara) - Image

Suasana Bandara Singkawang sebelum berhenti beroperasi (Dok Antara)

JawaPos.com - Operasional penerbangan di Bandara Singkawang, Kalimantan Barat belum normal sampai Rabu (7/10). Sejak pekan lalu aktivitas penerbangan terhenti karena kabut asap karhutla.

Asap karhutla menyebabkan jarak pandang di landasan pacu jadi terbatas. Situasi ini berisiko terhadap keselamatan penerbangan.

Kepala Satuan Pelayanan (Kasatpel) Bandara Singkawang Ilham Hafizi mengatakan penghentian sementara dilakukan setelah kondisi kabut asap kembali menyelimuti Kota Singkawang dan wilayah sekitarnya. “Kami lakukan pembatalan penerbangan sejak Sabtu (3/10),” kata Ilham di Singkawang, Rabu (7/10) dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan keputusan pembatalan penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan. Penurunan jarak pandang atau visibility di sekitar landasan pacu membuat kondisi belum memungkinkan bagi pesawat untuk melakukan lepas landas maupun pendaratan.

“Pembatalan penerbangan karena kabut asap kembali menyelimuti Kota Singkawang. Kondisi ini membahayakan penerbangan, jadi kami tidak bisa mengambil risiko,” ujarnya. Penghentian tersebut terjadi hanya beberapa hari setelah Bandara Singkawang kembali melayani penerbangan pada 1 Oktober lalu.

Editor: Diar Candra
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