Jarak Pandang Terganggu Kena Asap Karhutla, 30 Penerbangan di Bandara SMB II Palembang Terganggu

JawaPos.com - Setelah Rabu (7/10) Bandara Singkawang yang operasionalnya berhenti karena asap karhutla, sehari setelahnya Kamis (8/10) giliran Bandara Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang mengalami kisah serupa. Asap karhutla membuat jarak pandang di bawah standar minimal penerbangan.

Totalnya ada 30 penerbangan yang gagal mendarat serta gagal terbang. Detailnya sampai Kamis (8/10) pukul 15.00 WIB terdapat 17 penerbangan keberangkatan dan 13 penerbangan kedatangan yang terdampak kondisi jarak pandang di bawah batas minimal.

Dikutip dari Antara, General Manager Bandara Internasional SMB II Palembang Ahmad Syaugi Shahab mengatakan kondisi tersebut membuat sejumlah penerbangan harus mengalami penyesuaian untuk memastikan keselamatan penumpang dan kru pesawat.

“Penundaan keberangkatan yang disebabkan oleh terbatasnya jarak pandang akibat kabut asap ini dilakukan guna menjaga keselamatan baik penumpang maupun kru pesawat,” katanya.

Penerbangan keberangkatan yang terdampak antara lain Indonesia AirAsia IU921 rute Palembang-Jakarta, IU302 rute Palembang-Pangkalpinang, Garuda Indonesia GA101 rute Palembang-Jakarta, IU964 rute Palembang-Medan, QG987 rute Palembang-Jakarta, GA107 rute Palembang-Jakarta, QG981 rute Palembang-Jakarta.

Juga IU923 rute Palembang-Jakarta, AK461 rute Palembang-Kuala Lumpur, QG985 rute Palembang-Jakarta, GA1091 rute Palembang-Jakarta, GA109 rute Palembang-Jakarta, IU879 rute Palembang-Jakarta, ID6871 rute Palembang-Jakarta, IU935 rute Palembang-Jogjakarta, IP313 rute Palembang-Jakarta, serta GA113 rute Palembang-Jakarta.

Sementara penerbangan kedatangan yang terdampak meliputi IU933 rute Jogjakarta-Palembang, GA102 rute Jakarta-Palembang, QG9962 rute Jakarta-Palembang, QG980 rute Jakarta-Palembang, GA955 rute Jeddah-Palembang, IU922 rute Jakarta-Palembang.