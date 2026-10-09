Presiden Iran Masoud Pezeshkian Sebut Negaranya Tidak Gampang Diblokade

JawaPos.com - Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Kamis (8/10) menyatakan bahwa Iran tidak gampang diblokade karena negara ini memiliki banyak tetangga yang bisa diajak menjalin hubungan ekonomi.

Pezeshkian menyampaikan pernyataan tersebut sebelum bertolak ke Turkmenistan pada Jumat untuk menghadiri pertemuan Dewan Kepala Negara CIS dan KTT Lingkungan Hidup Kaspia.

"Kami berbagi perbatasan dengan 15 negara, jadi mereka [Amerika Serikat] tidak bisa dengan mudahnya memblokade kami," kata sang presiden kepada stasiun TV Iran.

Ia menambahkan bahwa posisi Iran yang berada di antara banyak negara memberikan beragam jalur alternatif untuk kerja sama di sektor ekonomi, perdagangan, politik, dan keamanan.

Pezeshkian mengatakan pihaknya akan membahas strategi untuk menghadapi pendekatan sepihak dalam hubungan internasional dan bilateral.

Ia menyebut kunjungan ini sebagai peluang yang baik untuk semakin mempererat hubungan dengan negara-negara tetangga.

Saat ini, Amerika Serikat sedang melakukan blokade maritim terhadap Iran dan telah menjatuhkan sanksi yang bertujuan untuk membatasi kemampuan maskapai Iran melayani penerbangan ke berbagai negara.

Baca Juga: Harga Minyak Dunia Melemah di Tengah Konflik Iran dan Ancaman Badai Isaias