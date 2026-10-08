Donald Trump Dorong Xi Jinping Perbaiki Hubungan Tiongkok dengan Jepang

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendorong Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk memperbaiki hubungannya dengan Jepang serta mencabut pembatasan ekspor Beijing terhadap Tokyo.

Seperti dilaporkan media South China Morning Post Hong Kong, Kamis (8/10), Trump menyampaikan hal itu dalam pembicaraan mereka pada September di Washington.

Dalam laporan itu disebutkan Trump mengatakan pembatasan ekspor Tiongkok terhadap pengiriman barang-barang ke Jepang, termasuk logam tanah jarang, menjadi ancaman bagi industri Amerika yang bergantung pada pemasok Jepang.

Trump juga menggambarkan pembatasan oleh Tiongkok itu sebagai bentuk pelanggaran tidak langsung terhadap kesepakatan gencatan perdagangan antara AS dan Tiongkok yang dilakukan pada Oktober 2025 di Korea Selatan.

Selain itu, Trump juga meminta Xi bertemu Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, lapor surat kabar Hong Kong itu dengan mengutip sumber yang mengerti diskusi antara kedua pemimpin AS dan Tiongkok tersebut.

Dilaporkan pula bahwa Xi tidak terlalu menerima permintaan Trump dalam pertemuan tingkat tinggi di Washington itu. Sebaliknya, justru Xi mengatakan bahwa perselisihan antara Tiongkok dan Jepang harus dipisahkan dan tidak boleh berpengaruh terhadap hubungan antara Tiongkok dengan AS. Xi juga memperingatkan tentang risiko meningkatnya militerisme Jepang.

Hubungan antara Tiongkoj dan Jepang telah memburuk tajam sejak PM Takaichi menyatakan dalam pernyataannya di Parlemen Jepang pada November 2025 lalu bahwa serangan terhadap Taiwan, yang diklaim Beijing, dapat memicu respons dari pasukan pertahanan Jepang sebagai dukungan terhadap AS.