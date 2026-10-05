Jepang Mandek di Peringkat 12 Inovasi Dunia, Tertinggal dari Korea Selatan dan Tiongkok

JawaPos.com - Jepang masih berada di peringkat ke-12 dalam Global Innovation Index tahun ini, tertinggal dari Korea Selatan, Singapura, dan Tiongkok. Posisi tersebut menunjukkan Jepang belum banyak bergerak dalam upaya meningkatkan daya saing inovasinya di tingkat global.

Dilansir dari Kyodo, Senin (5/10), laporan tahunan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) menempatkan Jepang di posisi yang sama seperti tahun sebelumnya.

Hasil tersebut juga membuat Jepang masih jauh dari target pemerintah untuk menempatkan negara itu di peringkat keempat atau lebih tinggi dalam Global Innovation Index pada 2035. Target tersebut tercantum dalam strategi kekayaan intelektual Jepang untuk 2025.

Korea Selatan menjadi negara dengan peringkat tertinggi di kawasan Asia-Pasifik, yakni posisi keempat. Singapura berada di peringkat kelima, sedangkan Tiongkok menempati posisi ke-10.

Posisi Korea Selatan, Jepang, dan Tiongkok tidak berubah dibandingkan tahun sebelumnya.

Indeks tersebut menggunakan sekitar 80 indikator untuk mengevaluasi kinerja inovasi 139 negara dan ekonomi. Swiss menempati posisi pertama untuk tahun ke-16 berturut-turut, disusul Swedia dan Amerika Serikat.

Laporan tersebut menyebut Jepang memiliki kekuatan dalam inovasi industri dan korporasi yang termasuk salah satu yang terkuat di dunia.

Kawasan Tokyo-Yokohama juga menempati posisi kedua sebagai klaster inovasi terbesar dunia. Menurut laporan, posisi tersebut mencerminkan "bobot global aktivitas paten, penelitian, dan modal ventura Jepang."

Sementara itu, kawasan Shenzhen-Hong Kong-Guangzhou di Tiongkok mempertahankan posisi pertama dalam daftar klaster inovasi teratas dunia.