California Resmi Akui Dua Hari Raya Islam, Sekolah Bisa Libur Saat Idul Fitri dan Idul Adha

California akui Idul Fitri dan Idul Adha sebagai Hari Raya Islam dan memberi libur nasional. (Bolnews).
JawaPos.com - California resmi memasukkan Idul Fitri dan Idul Adha ke dalam daftar hari libur negara bagian setelah Gubernur Gavin Newsom menandatangani Assembly Bill 2017 (AB 2017).
Aturan baru ini membuka ruang bagi sekolah negeri dan community college untuk tutup saat kedua hari raya tersebut melalui mekanisme yang berlaku di tingkat lokal.
Selain berdampak pada kalender pendidikan, sebagaimana diumumkan di laman resmi negara bagian tersebut, aturan itu juga mengatur hak pegawai negara bagian yang memenuhi syarat untuk menggunakan kredit hari libur atau cuti guna memperingati Idul Fitri dan Idul Adha.
Idul Fitri dan Idul Adha masuk kalender hari libur California
AB 2017 menambahkan dua hari besar Islam ke daftar hari libur resmi California. Idul Fitri ditetapkan berdasarkan hari pertama bulan Syawal dalam kalender Islam, sedangkan Idul Adha jatuh pada 10 Dzulhijjah.
Namun, pengakuan tersebut tidak berarti seluruh aktivitas pemerintahan, sekolah, maupun bisnis di California otomatis berhenti pada kedua hari raya.
Dalam ketentuannya, Idul Fitri dan Idul Adha tidak dikategorikan sebagai hari libur pengadilan.
Bagi sekolah negeri dan community college, AB 2017 memberikan kewenangan untuk menutup kegiatan belajar saat Idul Fitri dan Idul Adha sesuai prosedur serta kesepakatan lokal yang berlaku.
Artinya, dampak paling langsung bagi keluarga Muslim di California adalah adanya dasar hukum yang memungkinkan kalender pendidikan mengakomodasi dua hari raya tersebut, meski penerapannya tetap bergantung pada kebijakan masing-masing institusi.
Siswa dapat memperoleh izin untuk merayakan Idul Fitri dan Idul Adha
Aturan baru tersebut juga berkaitan dengan kehadiran siswa.
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