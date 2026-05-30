Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 30 Mei 2026 | 22.55 WIB

Usai Idul Adha, Warga Kedurus Dilatih Cek Kesehatan Mandiri Cegah Diabetes dan Hipertensi

Warga dan Kader Surabaya Hebat (KSH) mengikuti pelatihan pemeriksaan kesehatan mandiri di Kelurahan Kedurus, Surabaya, Sabtu (30 Mei 2026), pasca Idul Adha. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com - Warga Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karang Pilang, Surabaya, mendapat pelatihan pengecekan kesehatan mandiri pada Sabtu, 30 Mei 2026, dua hari setelah Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026.

Pelatihan ini membekali kader kesehatan dan masyarakat dengan kemampuan mendeteksi dini diabetes melitus serta hipertensi agar risiko komplikasi bisa dicegah lebih cepat.

Suasana Kantor Kelurahan Kedurus tampak ramai sejak pagi.

Warga yang datang terlihat antusias mengikuti pelatihan, mulai dari mengenal alat pemeriksaan kesehatan hingga memahami langkah pencegahan penyakit tidak menular yang banyak ditemukan di lingkungan mereka.

Mengapa Pelatihan Ini Digelar Setelah Idul Adha?

Pelatihan ini menjadi momentum penting setelah perayaan Idul Adha yang identik dengan meningkatnya konsumsi makanan berbahan daging.

Namun, perhatian masyarakat ternyata tidak hanya perlu tertuju pada daging, melainkan juga bahan pelengkap yang sering menyertainya.

Ketua tim pengabdi Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dyah Wijayanti, S. Kep, NS, M.Kep, mengingatkan santan dan gula olahan justru menjadi faktor yang perlu diwaspadai.

"Sebenarnya dagingnya sedikit ya, tapi 'temannya' daging itu seperti santan, kemudian gula yang olahan itu yang perlu diperhatikan. Jadi, boleh makan tapi dibatasi," ujarnya kepada JawaPos.com, Sabtu (30/5/2026).

Menurut Dyah, kasus diabetes dan hipertensi masih menjadi penyakit tidak menular dengan angka kejadian tinggi, baik di Kota Surabaya maupun Jawa Timur.

Karena itu, diperlukan keterlibatan masyarakat hingga tingkat lingkungan terkecil untuk membantu menekan angka kasus tersebut.

