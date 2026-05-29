Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Latu Ratri Mubyarsah
Jumat, 29 Mei 2026 | 20.27 WIB

Merawat Jakarta dengan Kepedulian: Kolaborasi PW Matahari Pagi DKI Jakarta dan Dana Mustadhafin Salurkan Sapi Kurban Pasar Jaya

Pemotongan hewan kurban dalam acara Berbagi Kurban yang diselenggarakan PW Matahari Pagi Indonesia DKI Jakarta dan Dana Mustadhafin pada Kamis (28/5). (Istimewa) - Image

Pemotongan hewan kurban dalam acara Berbagi Kurban yang diselenggarakan PW Matahari Pagi Indonesia DKI Jakarta dan Dana Mustadhafin pada Kamis (28/5). (Istimewa)

JawaPos.com - Hari Raya Idul Adha menghadirkan ruang perenungan bagi manusia untuk bertanya pada dirinya sendiri. Sejauh mana hidup telah dijalani bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk menghadirkan manfaat bagi sesama.    

PW Matahari Pagi Indonesia DKI Jakarta bersama Dana Mustadhafin menyelenggarakan kegiatan pemotongan dan penyaluran hewan kurban bagi masyarakat. Hal itu sebagai bagian dari memperkuat solidaritas sosial, kepedulian, dan kemanusiaan, di Jakarta.    

Dalam momentum Idul Adha tahun ini, total distribusi hewan kurban sendiri yang dikelola Dana Mustadhafin mencapai 6 ekor sapi dan 71 ekor kambing yang disalurkan kepada masyarakat di berbagai wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dalam kolaborasi PW Matahari Pagi DKI Jakarta dan Dana Mustadhafin turut menyalurkan  hewan kurban sapi dari Perumda Pasar Jaya.

Bagi PW Matahari Pagi Indonesia DKI Jakarta, Idul Adha bukan hanya momentum ritual keagamaan, melainkan peristiwa sosial yang menghidupkan kembali makna gotong royong di tengah masyarakat urban yang semakin individual.    

“Kurban pada dasarnya adalah pelajaran tentang ketulusan. Ia mengajarkan manusia untuk rela berbagi, mengurangi ego, dan menghadirkan dirinya bagi kebahagiaan orang lain,” tutur Budhi Haryadi, Sekretaris PW Matahari Pagi Indonesia DKI Jakarta    

Sejak pagi hari, suasana kebersamaan begitu terasa kuat. Relawan, masyarakat, dan berbagai elemen komunitas bekerja berdampingan dalam proses penyembelihan hingga distribusi daging kurban. Tidak ada sekat status sosial, jabatan, maupun latar belakang. Semua dipersatukan oleh satu semangat yang sama: merawat kemanusiaan.    

Di tengah gema takbir dan aktivitas gotong royong yang berlangsung, kegiatan ini menghadirkan pesan tentangnya pentingnya spirit kebersamaan, kepedulian sosial, dan kemanusiaan untuk membangun masyarakat. 

PW Matahari Pagi Indonesia DKI Jakarta menilai solidaritas sosial adalah elemen penting dalam masyarakat. Kolaborasi bersama Dana Mustadhafin dan dukungan dari Pasar Jaya menjadi simbol penting bahwa kerja kemanusiaan membutuhkan sinergi lintas elemen. Ketika komunitas, lembaga sosial, dan berbagai pemangku kepentingan bersatu, maka manfaat yang dihasilkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.    

Dalam kegiatan ini, kurban dimaknai lebih dari sekadar distribusi pangan. Juga simbol kehadiran sosial, bahwa di tengah kesulitan ekonomi dan tantangan kehidupan kota, masih ada hati yang tetap peduli dan tengan yang terus terulur untuk berbagi.     

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Habiburokhman: Presiden Kurban 1.098 Ekor Sapi Pakai APBN Tak Menyalahi Hukum dan Syariah - Image
Nasional

Habiburokhman: Presiden Kurban 1.098 Ekor Sapi Pakai APBN Tak Menyalahi Hukum dan Syariah

Jumat, 29 Mei 2026 | 03.42 WIB

TGB Zainul Majdi Sebut Kurban Presiden Prabowo Tak Seharusnya Mengatasnamakan Pribadi, Karena Pakai Uang Negara - Image
Islami

TGB Zainul Majdi Sebut Kurban Presiden Prabowo Tak Seharusnya Mengatasnamakan Pribadi, Karena Pakai Uang Negara

Jumat, 29 Mei 2026 | 01.15 WIB

Idul Adha 1447 H, PSIS Semarang Salurkan Kurban ke Masjid Agung Jawa Tengah, Panser Biru dan Snex - Image
Sepak Bola Indonesia

Idul Adha 1447 H, PSIS Semarang Salurkan Kurban ke Masjid Agung Jawa Tengah, Panser Biru dan Snex

Kamis, 28 Mei 2026 | 21.11 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

Persebaya Surabaya Dikabarkan Rekrut 2 Striker dan 2 Bek Baru, Ada Punggawa Tim Nasional

3

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

4

Jadwal Shalat Idul Adha 2026 di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Kota Besar Lainnya

5

Dulu Antreannya Mengular dan Jadi Buah Bibir Media Sosial, Kini Terlihat Lengang: Mengulik 5 Tempat Makan yang Sempat Viral Lalu Sepi Pengunjung

6

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

7

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

8

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

9

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

10

10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore