Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Minggu, 27 September 2026 | 03.47 WIB

Arab Saudi Hadapi Serangan Houthi, Sekutu Berikan Dukungan Melalui Pertahanan dan Kerja Sama Militer

Sekutu Arab Saudi perkuat dukungan kepada Riyadh usai kelompok Houthi tingkatkan serangan (Al-Jazeera) - Image

Sekutu Arab Saudi perkuat dukungan kepada Riyadh usai kelompok Houthi tingkatkan serangan (Al-Jazeera)

JawaPos.com – Sekutu Arab Saudi mulai memperkuat dukungan kepada Riyadh setelah kelompok Houthi meningkatkan serangan terhadap wilayah dan fasilitas strategis negara tersebut.

Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Jum'at (25/9), Prancis mengonfirmasi rencana pengiriman tentara, radar, dan sistem pertahanan untuk melindungi terminal minyak utama di Yanbu, Laut Merah.

Sementara itu, Arab Saudi, Pakistan, dan Turki berencana menggelar pertemuan mendesak para kepala staf militer berdasarkan Perjanjian Pertahanan Bersama Mekah.

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pengerahan tersebut ditujukan untuk melindungi fasilitas Yanbu, bukan untuk melibatkan Prancis dalam konflik.

Yanbu memiliki fasilitas penyimpanan dan pengolahan minyak serta terhubung dengan Pipa Timur-Barat yang mampu mengangkut hingga tujuh juta barel minyak per hari.

Di sisi lain, pasukan Arab Saudi menyatakan telah mencegat enam rudal balistik yang diluncurkan Houthi, sementara kelompok tersebut mengklaim menyerang fasilitas Aramco di Yanbu dan sebuah sasaran di Riyadh.

Pertemuan Saudi, Pakistan, dan Turki menjadi bagian dari upaya membahas bentuk dukungan berdasarkan pakta pertahanan yang menganggap serangan terhadap satu anggota sebagai serangan terhadap seluruh anggota.

Namun, belum ada keputusan mengenai tindakan militer yang akan diambil Pakistan dan Turki karena mekanisme tersebut belum secara resmi diaktifkan.

Eskalasi juga berdampak pada pasar minyak, dengan harga minyak mentah Brent sempat mencapai USD 105,77 atau sekitar Rp1,89 juta per barel sebelum tekanan harga mereda.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Harga Minyak Dunia Variatif Usai Serangan Rudal Houthi di Arab Saudi, Brent Tembus USD 106 - Image
Energi

Harga Minyak Dunia Variatif Usai Serangan Rudal Houthi di Arab Saudi, Brent Tembus USD 106

Jumat, 25 September 2026 | 14.21 WIB

Tijjani Reijnders Akui Blak-blakan: Pindah ke Arab Saudi Demi Duit Rp 1,4 Triliun - Image
Sepak Bola Dunia

Tijjani Reijnders Akui Blak-blakan: Pindah ke Arab Saudi Demi Duit Rp 1,4 Triliun

Kamis, 24 September 2026 | 17.29 WIB

Prediksi Skor Uzbekistan vs Arab Saudi di Asian Games 2026: Serigala Putih Menang - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Uzbekistan vs Arab Saudi di Asian Games 2026: Serigala Putih Menang

Kamis, 24 September 2026 | 17.29 WIB

Terpopuler

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG - Image
1

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

2

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang

3

Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp

4

Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena

5

Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana

6

Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom

7

Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion

8

Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah

9

Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi

10

Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore