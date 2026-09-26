Arab Saudi Hadapi Serangan Houthi, Sekutu Berikan Dukungan Melalui Pertahanan dan Kerja Sama Militer

Sekutu Arab Saudi perkuat dukungan kepada Riyadh usai kelompok Houthi tingkatkan serangan (Al-Jazeera)
JawaPos.com – Sekutu Arab Saudi mulai memperkuat dukungan kepada Riyadh setelah kelompok Houthi meningkatkan serangan terhadap wilayah dan fasilitas strategis negara tersebut.
Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Jum'at (25/9), Prancis mengonfirmasi rencana pengiriman tentara, radar, dan sistem pertahanan untuk melindungi terminal minyak utama di Yanbu, Laut Merah.
Sementara itu, Arab Saudi, Pakistan, dan Turki berencana menggelar pertemuan mendesak para kepala staf militer berdasarkan Perjanjian Pertahanan Bersama Mekah.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pengerahan tersebut ditujukan untuk melindungi fasilitas Yanbu, bukan untuk melibatkan Prancis dalam konflik.
Yanbu memiliki fasilitas penyimpanan dan pengolahan minyak serta terhubung dengan Pipa Timur-Barat yang mampu mengangkut hingga tujuh juta barel minyak per hari.
Di sisi lain, pasukan Arab Saudi menyatakan telah mencegat enam rudal balistik yang diluncurkan Houthi, sementara kelompok tersebut mengklaim menyerang fasilitas Aramco di Yanbu dan sebuah sasaran di Riyadh.
Pertemuan Saudi, Pakistan, dan Turki menjadi bagian dari upaya membahas bentuk dukungan berdasarkan pakta pertahanan yang menganggap serangan terhadap satu anggota sebagai serangan terhadap seluruh anggota.
Namun, belum ada keputusan mengenai tindakan militer yang akan diambil Pakistan dan Turki karena mekanisme tersebut belum secara resmi diaktifkan.
Eskalasi juga berdampak pada pasar minyak, dengan harga minyak mentah Brent sempat mencapai USD 105,77 atau sekitar Rp1,89 juta per barel sebelum tekanan harga mereda.
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