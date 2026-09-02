Iran balas serangan Amerika Serikat dengan rudal dan drone ke sejumlah Negara Timur Tengah (Al-Jazeera)
JawaPos.com – Iran mengklaim telah melancarkan serangan balasan terhadap fasilitas militer Amerika Serikat (AS) di Bahrain, Yordania, dan Irak setelah serangan terbaru Washington menghantam sejumlah wilayah pesisir Iran.
Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Rabu (2/9), Teheran menyebut salah satu serangan AS menghantam sebuah kediaman di Kuhestak yang tengah menggelar pesta pernikahan dan menewaskan sedikitnya lima orang, termasuk seorang anak, serta melukai 63 lainnya.
Serangan tersebut memicu peningkatan eskalasi antara kedua negara yang disebut sebagai baku tembak terberat dalam lebih dari satu bulan terakhir.
Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengaku menembakkan rudal balistik ke Camp Titin di Yordania serta menyerang pangkalan udara Pangeran Hassan yang disebut menampung drone militer Amerika Serikat.
Iran juga mengklaim meluncurkan drone ke instalasi radar dan pangkalan udara Sheikh Isa di Bahrain serta melakukan serangan gabungan rudal dan drone terhadap fasilitas AS di Erbil, Irak utara.
Militer Yordania menyatakan telah mencegat 10 dari 13 rudal yang ditembakkan ke wilayahnya, sementara seorang pejabat AS mengatakan tidak terdapat korban maupun kerusakan signifikan di Camp Titin.
Di tengah meningkatnya ketegangan, Presiden AS Donald Trump mengancam akan melancarkan serangan yang lebih keras apabila Iran kembali melakukan pembalasan terhadap kepentingan Amerika Serikat.
Iran menegaskan operasi ofensif terhadap AS akan terus berlanjut hingga Washington menanggung konsekuensi atas serangan yang dilakukan terhadap wilayahnya.
Eskalasi konflik juga meningkatkan kekhawatiran negara-negara Teluk dan mengancam stabilitas Selat Hormuz, sementara krisis tersebut dilaporkan turut mendorong kenaikan harga energi global.
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Jawa Pos
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