Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Selasa, 29 September 2026 | 21.00 WIB

Banjir di Bangkok Surut, 700 Ribu Warga dan Bandara Suvarnabhumi Terdampak

Ilustrasi bencana banjir melanda Bangkok, Thailand. (BBC) - Image

Ilustrasi bencana banjir melanda Bangkok, Thailand. (BBC)

JawaPos.com - Banjir yang merendam Bangkok mulai surut pada Senin (28/9) setelah hujan hampir terus-menerus mengguyur ibu kota Thailand sepanjang akhir pekan. Meski ketinggian air berangsur turun, sejumlah kawasan dan jalan utama masih tergenang, sementara dampaknya mulai terasa hingga ke aktivitas bandara dan perekonomian warga.

Pusat Pengendalian Banjir Bangkok mencatat sekitar 329.000 rumah tangga atau sekitar 700.000 orang terdampak banjir. Wakil Gubernur Bangkok Tavida Kamolvej mengatakan, kondisi mulai membaik sehingga upaya penyedotan dan pengaliran air dapat dipercepat.

Hujan masih turun secara berkala di sejumlah wilayah. Namun, Bangkok diperkirakan menerima curah hujan lebih rendah dibanding akhir pekan.

Empat kanal utama di Bangkok sebelumnya mengalami kenaikan permukaan air hingga terlalu tinggi untuk menampung limpasan dari permukiman di sekitarnya. Kondisi tersebut memperparah genangan di sejumlah kawasan.

Banjir Bangkok Ganggu Aktivitas Warga

Wilayah Bangkok bagian timur menjadi salah satu kawasan yang paling terdampak. Di Bang Kapi, misalnya, air pada Senin masih mencapai sekitar lutut di sekitar stasiun kereta dan pusat perbelanjaan.

Warga tetap beraktivitas di tengah genangan. 

Sebagian berjalan sambil membawa kantong belanja, ransel, hingga kardus kebutuhan sehari-hari. Sebagian lainnya menggunakan perahu kecil yang disediakan pusat perbelanjaan untuk menuju atau meninggalkan stasiun.

Gubernur Bangkok Chadchart Sittipunt sebelumnya menetapkan status darurat banjir di seluruh 50 distrik kota pada Sabtu. Pemerintah kota memprioritaskan bantuan bagi warga rentan, termasuk lansia dan penyandang disabilitas.

Hampir 7.000 orang dilaporkan telah berada di tempat penampungan.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Virgo Minggu Ini 28 September hingga 3 Oktober 2026: Karier Banjir Apresiasi - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Virgo Minggu Ini 28 September hingga 3 Oktober 2026: Karier Banjir Apresiasi

Sabtu, 26 September 2026 | 16.45 WIB

Tim SAR Temukan 1 Korban Hilang Banjir Bandang Solok dalam Kondisi Meninggal Dunia - Image
Berita Daerah

Tim SAR Temukan 1 Korban Hilang Banjir Bandang Solok dalam Kondisi Meninggal Dunia

Sabtu, 26 September 2026 | 16.41 WIB

Setelah September, 7 Weton Ini Dipercaya Berpeluang Dapat Rezeki Besar dan Banjir Uang - Image
Zodiak

Setelah September, 7 Weton Ini Dipercaya Berpeluang Dapat Rezeki Besar dan Banjir Uang

Jumat, 25 September 2026 | 22.55 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah - Image
1

Prediksi Skor Belgia vs Prancis di Liga Nations UEFA: Les Bleus Unggul Tipis dari Tuan Rumah

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Georgia vs Ukraina di UEFA Nations League: Misi Berat Kvaratskhelia Cs di Kandang

4

Prediksi Skor Armenia vs Montenegro di Liga Nations UEFA: Hrabri Sokoli Bakal Sulitkan Tuan Rumah

5

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

6

Prediksi Skor Turki vs Italia di Liga Nations UEFA: Kans Ay-Yıldızlılar Hentikan Perlawanan Azzurri

7

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

8

Prediksi Skor Israel vs Irlandia di UEFA Nations League: The Green Army Curi Kemenangan Tandang

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Tanpa Mbappe, Zidane Hadapi Ujian Berat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore