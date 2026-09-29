Banjir di Bangkok Surut, 700 Ribu Warga dan Bandara Suvarnabhumi Terdampak

JawaPos.com - Banjir yang merendam Bangkok mulai surut pada Senin (28/9) setelah hujan hampir terus-menerus mengguyur ibu kota Thailand sepanjang akhir pekan. Meski ketinggian air berangsur turun, sejumlah kawasan dan jalan utama masih tergenang, sementara dampaknya mulai terasa hingga ke aktivitas bandara dan perekonomian warga.

Pusat Pengendalian Banjir Bangkok mencatat sekitar 329.000 rumah tangga atau sekitar 700.000 orang terdampak banjir. Wakil Gubernur Bangkok Tavida Kamolvej mengatakan, kondisi mulai membaik sehingga upaya penyedotan dan pengaliran air dapat dipercepat.

Hujan masih turun secara berkala di sejumlah wilayah. Namun, Bangkok diperkirakan menerima curah hujan lebih rendah dibanding akhir pekan.

Empat kanal utama di Bangkok sebelumnya mengalami kenaikan permukaan air hingga terlalu tinggi untuk menampung limpasan dari permukiman di sekitarnya. Kondisi tersebut memperparah genangan di sejumlah kawasan.

Banjir Bangkok Ganggu Aktivitas Warga Wilayah Bangkok bagian timur menjadi salah satu kawasan yang paling terdampak. Di Bang Kapi, misalnya, air pada Senin masih mencapai sekitar lutut di sekitar stasiun kereta dan pusat perbelanjaan.

Warga tetap beraktivitas di tengah genangan.

Sebagian berjalan sambil membawa kantong belanja, ransel, hingga kardus kebutuhan sehari-hari. Sebagian lainnya menggunakan perahu kecil yang disediakan pusat perbelanjaan untuk menuju atau meninggalkan stasiun.

Gubernur Bangkok Chadchart Sittipunt sebelumnya menetapkan status darurat banjir di seluruh 50 distrik kota pada Sabtu. Pemerintah kota memprioritaskan bantuan bagi warga rentan, termasuk lansia dan penyandang disabilitas.