Berbincang dengan Trump, Zelenskyy Siap Kurangi Serangan ke Kilang Minyak Rusia

JawaPos.com - Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyatakan siap untuk mengurangi intensitas serangan terhadap kilang minyak Rusia dalam percakapan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

“Saya berbicara dengan Presiden Zelensky. Saya mengatakan, ‘Anda harus mengurangi serangan terhadap kilang minyak’,” kata Trump dalam wawancara dengan Fox News, dilansir dari Antara, Senin (28/9).

Ketika ditanya mengenai tanggapan Zelensky, presiden AS tersebut menjawab, “Ia mengatakan, ‘Ya, kami mungkin akan melakukan itu.’”

Trump sebelumnya mengatakan bahwa konflik di Ukraina mendorong kenaikan harga bahan bakar diesel di Amerika Serikat.

Pada 14 September, ia juga mengeklaim bahwa Kiev telah sepakat untuk tidak menyerang fasilitas energi Rusia.

Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya mengatakan perbaikan kilang minyak di Rusia berlangsung cukup cepat. Ia juga menyatakan bahwa respons Rusia terhadap serangan Ukraina “terbukti cukup signifikan bagi mereka yang membuka kotak Pandora”.

Menurut Putin, Kiev memicu langkah-langkah pembalasan tersebut dengan melancarkan serangan terhadap sasaran sipil di wilayah Rusia.