Diskusi Tertutup, Trump Kemungkinan Akan Umumkan Akhiri Perang Terhadap Iran

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang berdiskusi secara tertutup dengan para penasihat seniornya mengenai kemungkinan pengumuman berakhirnya operasi militer terhadap Iran, menurut laporan The Wall Street Journal, Rabu (2/9), mengutip pejabat AS.

Dilansir dari Antara pada Jumat (4/9), meskipun dalam laporan itu disebutkan Trump mendukung gagasan untuk mengakhiri konflik tersebut, presiden AS itu juga meyakini bahwa dengan tekanan ekonomi dapat membuat Pemerintah Iran menghentikan program nuklir atau "ambruk dengan sendirinya".

Para penasihat itu juga telah memperingatkan Trump bahwa eskalasi konflik dengan Iran dapat mengancam nasib Partai Republik dalam pemilu paruh waktu pada November mendatang.

Namun demikian, Trump disebut tidak mempertimbangkan faktor pemilu saat memutuskan sesuatu terkait perang.

Pada saat yang sama, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth secara diam-diam memperpanjang pengerahan personel militer AS di Timur Tengah, sehingga muncul kemungkinan konflik dapat berlanjut hingga tahun depan.

Tanpa batas waktu tentang selesainya suatu misi memang memberi peluang kepada Trump untuk mengambil langkah militer, kata sumber.

Akan tetapi, semakin panjangnya pengerahan kapal militer dengan jumlah besar beserta 50 ribu personel militer ke kawasan dapat mengakibatkan kerusakan pada instalasi militer dan kelelahan di kalangan personel.

Berbagai unit pertahanan udara dilaporkan dikerahkan di kawasan selama 12 bulan, jauh lebih panjang dari masa tugas biasanya selama 9 bulan, dan sejumlah satuan lain yang dialihkan dari Eropa bahkan sudah bertugas selama setahun lebih.