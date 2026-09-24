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Antara
Jumat, 25 September 2026 | 01.17 WIB

Trump Dorong Venezuela Adakan Pemilu saat Bertemu Delcy Rodriguez

Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez. (ANTARA/AFP/Federico Parra) - Image

Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez. (ANTARA/AFP/Federico Parra)

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu, Axios melaporkan pada Kamis (24/9).

Rodriguez bertemu Trump di sela-sela Sidang Umum PBB di New York pada Selasa. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 15 menit, menurut laporan Axios yang mengutip sejumlah sumber.

Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh. Namun, dia tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu.

"Pada akhirnya, pemilu harus dilaksanakan," kata Trump, menurut salah satu sumber yang dikutip Axios.

Dalam pertemuan tersebut, Trump juga menekankan pentingnya menjaga pasokan minyak tetap stabil serta mempertahankan hubungan baik antara kedua negara. Dia turut berterima kasih kepada Rodriguez atas kerja sama yang konstruktif.

Rodriguez mengatakan dalam Sidang Umum PBB bahwa Venezuela ingin menggelar pemilu yang transparan. Pemerintah Venezuela juga tengah berdialog dengan kelompok oposisi terkait proses tersebut.

Menurut Rodriguez, ketika rakyat Venezuela menentukan waktu yang tepat untuk menggelar pemilu, lembaga-lembaga negara akan siap menjamin proses yang inklusif dan transparan.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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