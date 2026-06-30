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Antara
Selasa, 30 Juni 2026 | 18.55 WIB

Presiden Iran: Teheran Tetap Berkomitmen Terhadap MoU jika Washington Penuhi Kewajiban Kesepakatan

Presiden Iran Masoud Pezeshkian. (Al Jazeera) - Image

Presiden Iran Masoud Pezeshkian. (Al Jazeera)

JawaPos.com - Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan, Teheran akan tetap berkomitmen terhadap nota kesepahaman 18 Juni yang ditandatangani bersama Amerika Serikat. Hal ini selama Washington memenuhi kewajibannya.

“Kesepahaman ini adalah masalah timbal balik. Jika pihak Amerika tetap berkomitmen terhadap nota tersebut, kami juga akan memenuhi komitmen kami,” kata Pezeshkian dalam sebuah unggahan di X, dilansir dari Antara, Selasa (30/5).

Ia menyatakan bahwa pendekatan Iran terhadap apa yang disebutnya sebagai "retorika yang tidak masuk akal" dan ancaman, didasarkan pada rasionalitas serta martabat manusia dalam pengambilan keputusan, serta "pembelaan yang tegas dan tanpa rasa takut saat tindakan diperlukan."

Pernyataan Pezeshkian ini disampaikan di tengah perdebatan yang masih bergulir terkait penerapan nota kesepahaman yang ditandatangani di Islamabad pada 18 Juni lalu.

Perjanjian tersebut berhasil mengakhiri konfrontasi militer selama berminggu-minggu antara Teheran dan Washington, sekaligus menetapkan kerangka kerja demi meredakan ketegangan di berbagai kawasan konflik.

Kesepakatan tersebut mencakup ketentuan terkait keamanan maritim di Selat Hormuz, ekspor minyak, dan pembebasan aset Iran yang dibekukan, sementara negosiasi di masa depan tentang isu-isu yang lebih luas tetap bergantung pada pelaksanaan pasal-pasal awal.

Pejabat Iran berulang kali menekankan bahwa nota tersebut didasarkan pada komitmen bersama dan memperingatkan bahwa setiap kegagalan Washington untuk mematuhinya dapat mempengaruhi kelanjutan proses tersebut.

Editor: Kuswandi
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