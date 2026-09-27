Xi Jinping-Trump Harapkan Iran Komitmen Tak Kembangkan Senjata Nuklir

JawaPos.com - Presiden China Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sepakat bahwa Iran harus memenuhi komitmennya untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Demikian dilaporkan lembaga penyiaran pemerintah China, China Central Television (CCTV), pada Sabtu (26/9).

Xi melakukan kunjungan kenegaraan ke AS atas undangan Trump pada 23-25 September 2026.

Pada hari yang sama, Presiden Trump melalui media sosialnya juga kembali menekankan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata pemusnah massal tersebut.

"Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir!!!" tulis Trump di platform Truth Social, tanpa memberikan rincian lebih lanjut mengenai pernyataannya., dilansir dari Antara, Senin (27/9)

Pernyataan tersebut sejalan dengan pidato Trump pada awal pekan ini di Sidang Ke-81 Majelis Umum PBB yang menegaskan bahwa dia tidak akan pernah membiarkan Iran memperoleh senjata nuklir.

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Pada 28 Februari lalu, AS dan zionis Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian memicu aksi serangan balasan.