Xi Jinping-Trump Harapkan Iran Komitmen Tak Kembangkan Senjata Nuklir

Fasilitas nuklir Iran di Fordow yang diklaim oleh Trump telah diserang. (Istimewa)
JawaPos.com - Presiden China Xi Jinping dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sepakat bahwa Iran harus memenuhi komitmennya untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Demikian dilaporkan lembaga penyiaran pemerintah China, China Central Television (CCTV), pada Sabtu (26/9).
Xi melakukan kunjungan kenegaraan ke AS atas undangan Trump pada 23-25 September 2026.
Pada hari yang sama, Presiden Trump melalui media sosialnya juga kembali menekankan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata pemusnah massal tersebut.
"Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir!!!" tulis Trump di platform Truth Social, tanpa memberikan rincian lebih lanjut mengenai pernyataannya., dilansir dari Antara, Senin (27/9)
Pernyataan tersebut sejalan dengan pidato Trump pada awal pekan ini di Sidang Ke-81 Majelis Umum PBB yang menegaskan bahwa dia tidak akan pernah membiarkan Iran memperoleh senjata nuklir.
Pada 28 Februari lalu, AS dan zionis Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian memicu aksi serangan balasan.
Pada pertengahan Juni, Iran dan AS sempat menandatangani nota kesepahaman untuk menghentikan konflik. Namun, kesepakatan tersebut tidak bertahan lama dan ketegangan segera kembali berlanjut. Hingga saat ini, konflik di antara keduanya belum menemui titik terang.
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Jawa Pos
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