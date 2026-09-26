Xi Jinping Akan Sambut Rencana Kunjungan Trump untuk KTT APEC pada November

Presiden Amerika Serikat Donald Trump (kanan) menyambut Presiden Tiongkok Xi Jinping setelah pesawat yang membawa presiden Tiongkok tersebut mendarat di sebuah pangkalan militer dekat Washington, Kamis 24 September. (Getty Images)
JawaPos.com - Presiden China Xi Jinping, Jumat (25/9) mengatakan menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke China untuk menghadiri KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) yang akan digelar di Shenzhen, China selatan, pada November.
Saat berada di Gedung Putih, pada hari terakhir kunjungan kenegaraan selama tiga hari ke Amerika Serikat, Xi mengatakan masih memiliki dua kesempatan untuk bertemu dengan Trump tahun ini, yakni KTT APEC dan KTT G20 di Miami pada Desember.
Trump menerima tawaran Xi untuk kembali bertemu dan mengatakan, “Kami akan banyak berbicara,”
Kedua pemimpin beserta istri mereka bertemu sambil minum teh. Xi menyampaikan terima kasih kepada Trump dan Melania karena telah menjamu dirinya dan istrinya, Peng Liyuan.
“Semuanya dilakukan dengan tingkat kesempurnaan tertinggi dan setiap detail kecil benar-benar dipikirkan,” kata Xi, dilansir dari Antara, Sabtu (26/9).
Trump mengatakan dirinya dan Xi telah membuat kemajuan luar biasa yang sangat positif bagi kedua negara.
Pemimpin AS tersebut mengisyaratkan bahwa China mungkin telah memutuskan untuk meningkatkan pembelian produk pertanian Amerika.
“Saya rasa para petani kami akan sangat senang,” kata Trump.
Sebelumnya, Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer mengatakan kepada CNBC bahwa kedua negara telah mencapai kesepakatan terkait barang-barang non-sensitif yang dapat diperdagangkan dengan persyaratan yang lebih menguntungkan, termasuk produk pertanian dan peralatan medis AS serta barang-barang konsumen China.
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