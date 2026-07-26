Perang AS-Iran Ancam Perlindungan Paus Bungkuk, Populasi yang Baru Pulih Rentan Lagi

Ilustrasi Paus Bungkuk. (NOAA Fisheries)
JawaPos.com - Konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran kini memunculkan tidak hanya bagi kelangsungan manusia di sekitarnya, melainkan juga hewan, termasuk mamalia laut.
Perang ini membawa ancaman baru bagi paus bungkuk (humpback whale) yang populasinya baru pulih setelah puluhan tahun dilindungi dari perburuan.
Perang yang memicu gangguan keamanan di Timur Tengah membuat jalur pelayaran internasional bergeser mengitari Afrika Selatan.
Kondisi ini meningkatkan risiko tabrakan kapal dengan mamalia laut raksasa tersebut.
Baca Juga:Houthi Serang Arab Saudi dengan Rudal, Konflik Timur Tengah Meluas di Tengah Ancaman Perang Iran-AS
Ironisnya, ancaman itu muncul ketika para ilmuwan baru saja mencatat salah satu tanda paling jelas keberhasilan konservasi paus.
Hampir 300 paus bungkuk terlihat berkumpul dalam satu kelompok raksasa atau supergroup di lepas pantai barat Afrika Selatan, sebuah fenomena yang diyakini menjadi yang terbesar yang pernah terdokumentasi.
"Kami segera menyadari ada beberapa ratus paus berkumpul di satu area," kata fotografer satwa liar Chris Fallows, yang telah mengamati kehidupan laut selama lebih dari 35 tahun. "Itu luar biasa," ujar Fallows dikutip dari WSPA.
Ia menggambarkan semburan napas paus yang muncul bersamaan seperti 'cakrawala gedung-gedung Manhattan'.
Chris dan istrinya, Monique Fallows, mendokumentasikan 299 paus bungkuk dengan metode identifikasi melalui bentuk ekor (fluke), yang memiliki pola unik pada setiap individu.
Data tersebut kemudian diverifikasi oleh organisasi Happywhale. Koordinator Happywhale untuk Afrika, Alex Vogel, menyebut temuan itu kemungkinan merupakan kelompok paus bungkuk terbesar yang pernah tercatat.
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama
Prediksi Skor DPMM FC vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026: Misi Dalberto Tebar Pesona di Klub Baru!
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi
An Se Young Mundur dari China Open 2026 karena Cedera, Fokus Pulihkan Kondisi Jelang Kejuaraan Dunia
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral