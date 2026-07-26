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Rian Alfianto
Minggu, 26 Juli 2026 | 19.09 WIB

Perang AS-Iran Ancam Perlindungan Paus Bungkuk, Populasi yang Baru Pulih Rentan Lagi

Ilustrasi Paus Bungkuk. (NOAA Fisheries) - Image

Ilustrasi Paus Bungkuk. (NOAA Fisheries)

JawaPos.com - Konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran kini memunculkan tidak hanya bagi kelangsungan manusia di sekitarnya, melainkan juga hewan, termasuk mamalia laut.

Perang ini membawa ancaman baru bagi paus bungkuk (humpback whale) yang populasinya baru pulih setelah puluhan tahun dilindungi dari perburuan.

Perang yang memicu gangguan keamanan di Timur Tengah membuat jalur pelayaran internasional bergeser mengitari Afrika Selatan.

Kondisi ini meningkatkan risiko tabrakan kapal dengan mamalia laut raksasa tersebut.

Ironisnya, ancaman itu muncul ketika para ilmuwan baru saja mencatat salah satu tanda paling jelas keberhasilan konservasi paus.

Hampir 300 paus bungkuk terlihat berkumpul dalam satu kelompok raksasa atau supergroup di lepas pantai barat Afrika Selatan, sebuah fenomena yang diyakini menjadi yang terbesar yang pernah terdokumentasi.

"Kami segera menyadari ada beberapa ratus paus berkumpul di satu area," kata fotografer satwa liar Chris Fallows, yang telah mengamati kehidupan laut selama lebih dari 35 tahun. "Itu luar biasa," ujar Fallows dikutip dari WSPA.

Ia menggambarkan semburan napas paus yang muncul bersamaan seperti 'cakrawala gedung-gedung Manhattan'.

Populasi Paus Bangkit usai Larangan Perburuan

Chris dan istrinya, Monique Fallows, mendokumentasikan 299 paus bungkuk dengan metode identifikasi melalui bentuk ekor (fluke), yang memiliki pola unik pada setiap individu.

Data tersebut kemudian diverifikasi oleh organisasi Happywhale. Koordinator Happywhale untuk Afrika, Alex Vogel, menyebut temuan itu kemungkinan merupakan kelompok paus bungkuk terbesar yang pernah tercatat.

Editor: Bayu Putra
Sumber: WSPA
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