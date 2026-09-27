Menlu Tiongkok Wang Yi: Kerangka Hubungan Tiongkok-AS Harus Didasarkan pada Saling Menghormati

Menlu Wang Yi (kanan) dan Menlu AS Marco Rubio. (ANTARA/Kemlu Tiongkok)
JawaPos.com - Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengatakan kerangka baru hubungan Tiongkok-Amerika Serikat (AS) harus didasarkan pada saling menghormati kedaulatan dan kepentingan utama serta kesetaraan kedua negara.
"Hal penting secara politik dari kunjungan ini adalah Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump memperluas cakupan arah baru hubungan Tiongkok-AS, dengan menekankan pentingnya rasa hormat, keadilan, dan kesetaraan," kata Wang.
Wang menyampaikan hal itu setelah kunjungan Xi ke Amerika Serikat. Ia mengatakan kedua pemimpin sepakat membangun hubungan yang stabil dan konstruktif secara strategis berdasarkan rasa hormat, keadilan, dan kesetaraan.
Wang menjelaskan bahwa rasa hormat berarti menghormati kedaulatan dan integritas wilayah masing-masing, sistem sosial serta jalur pembangunan yang dipilih kedua negara.
Hal itu juga mencakup penghormatan terhadap kepentingan utama dan persoalan penting yang menjadi perhatian masing-masing pihak.
Wang juga menyoroti tentang keadilan, yang berarti mengembangkan kerja sama yang saling menguntungkan, menyelesaikan perbedaan melalui konsultasi, serta menolak "permainan menang-kalah" dan upaya mendominasi secara sepihak.
Ia juga menjelaskan bahwa kesetaraan berarti Tiongkok dan AS merupakan negara berdaulat dengan kedudukan yang setara, tanpa membedakan status, serta tidak melakukan tindakan intimidasi atau dominasi.
"Kedua negara harus menangani kepentingan dan kekhawatiran satu sama lain serta mengembangkan kerja sama yang seimbang di berbagai bidang," kata Wang. (*)
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang
Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom
Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Georgia vs Irlandia Utara di Liga Nations UEFA: Jvarosnebi Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Bangladesh vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026: Harimau Malaya Curi Kemenangan
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022