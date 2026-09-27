Menlu Tiongkok Wang Yi: Kerangka Hubungan Tiongkok-AS Harus Didasarkan pada Saling Menghormati

JawaPos.com - Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi mengatakan kerangka baru hubungan Tiongkok-Amerika Serikat (AS) harus didasarkan pada saling menghormati kedaulatan dan kepentingan utama serta kesetaraan kedua negara.

"Hal penting secara politik dari kunjungan ini adalah Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump memperluas cakupan arah baru hubungan Tiongkok-AS, dengan menekankan pentingnya rasa hormat, keadilan, dan kesetaraan," kata Wang.

Wang menyampaikan hal itu setelah kunjungan Xi ke Amerika Serikat. Ia mengatakan kedua pemimpin sepakat membangun hubungan yang stabil dan konstruktif secara strategis berdasarkan rasa hormat, keadilan, dan kesetaraan.

Wang menjelaskan bahwa rasa hormat berarti menghormati kedaulatan dan integritas wilayah masing-masing, sistem sosial serta jalur pembangunan yang dipilih kedua negara.

Hal itu juga mencakup penghormatan terhadap kepentingan utama dan persoalan penting yang menjadi perhatian masing-masing pihak.

Wang juga menyoroti tentang keadilan, yang berarti mengembangkan kerja sama yang saling menguntungkan, menyelesaikan perbedaan melalui konsultasi, serta menolak "permainan menang-kalah" dan upaya mendominasi secara sepihak.

Ia juga menjelaskan bahwa kesetaraan berarti Tiongkok dan AS merupakan negara berdaulat dengan kedudukan yang setara, tanpa membedakan status, serta tidak melakukan tindakan intimidasi atau dominasi.