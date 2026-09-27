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Antara
Minggu, 27 September 2026 | 17.22 WIB

Salam Lintas Agama Kembali Bergema di Sidang Majelis Umum PBB

Menteri Luar Negeri RI Sugiono berbicara dalam High-Level Meeting to Address the Existential Threats Posed by Sea-level Rise di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Kamis (24/9/2026). (ANTARA/HO-Kemlu RI/aa) - Image

Menteri Luar Negeri RI Sugiono berbicara dalam High-Level Meeting to Address the Existential Threats Posed by Sea-level Rise di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Kamis (24/9/2026). (ANTARA/HO-Kemlu RI/aa)

JawaPos.com - Salam lintas agama kembali disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono dalam Sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.

Sugiono menggunakan salam tersebut saat membuka pernyataan nasional Indonesia dalam General Debate Sidang Umum PBB, Sabtu (26/9/2026). Indonesia menekankan pentingnya ketahanan nasional sebagai bagian dari ketahanan kawasan hingga global.

“Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, semoga damai menyertai kita semua,” kata Sugiono mengawali pernyataannya di hadapan para delegasi.

Seperti dipantau melalui siaran langsung dari Jakarta, salam lintas agama tersebut mendapat tepuk tangan dari para delegasi yang hadir.

Dalam pidatonya, Sugiono menyinggung keberagaman Indonesia sebagai salah satu kekuatan dalam membangun ketahanan nasional. Menurut dia, persatuan tetap dapat dijaga meski Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, dan keyakinan.

Dia menekankan keberagaman bukan sesuatu yang harus ditaklukkan. Sebaliknya, keberagaman perlu dikelola, dihargai, dan dijadikan kekuatan melalui partisipasi demokrasi, dialog, serta penghormatan terhadap perbedaan.

“Dari Aceh ke Papua, dari Miangas hingga Rote, Indonesia adalah satu bangsa,” ujar Sugiono.

Kembali Digunakan di Forum PBB

Salam lintas agama juga disampaikan Sugiono saat menutup pidatonya yang berlangsung sekitar 17 menit.

“Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Salve, Om Shanti Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya, Rahayu,” katanya.

Ucapan tersebut kembali disambut tepuk tangan para delegasi.

Editor: Edy Pramana
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