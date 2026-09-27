Salam Lintas Agama Kembali Bergema di Sidang Majelis Umum PBB

Menteri Luar Negeri RI Sugiono berbicara dalam High-Level Meeting to Address the Existential Threats Posed by Sea-level Rise di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Kamis (24/9/2026). (ANTARA/HO-Kemlu RI/aa)
JawaPos.com - Salam lintas agama kembali disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono dalam Sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat.
Sugiono menggunakan salam tersebut saat membuka pernyataan nasional Indonesia dalam General Debate Sidang Umum PBB, Sabtu (26/9/2026). Indonesia menekankan pentingnya ketahanan nasional sebagai bagian dari ketahanan kawasan hingga global.
“Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, semoga damai menyertai kita semua,” kata Sugiono mengawali pernyataannya di hadapan para delegasi.
Seperti dipantau melalui siaran langsung dari Jakarta, salam lintas agama tersebut mendapat tepuk tangan dari para delegasi yang hadir.
Dalam pidatonya, Sugiono menyinggung keberagaman Indonesia sebagai salah satu kekuatan dalam membangun ketahanan nasional. Menurut dia, persatuan tetap dapat dijaga meski Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, dan keyakinan.
Dia menekankan keberagaman bukan sesuatu yang harus ditaklukkan. Sebaliknya, keberagaman perlu dikelola, dihargai, dan dijadikan kekuatan melalui partisipasi demokrasi, dialog, serta penghormatan terhadap perbedaan.
“Dari Aceh ke Papua, dari Miangas hingga Rote, Indonesia adalah satu bangsa,” ujar Sugiono.
Salam lintas agama juga disampaikan Sugiono saat menutup pidatonya yang berlangsung sekitar 17 menit.
“Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Salve, Om Shanti Shanti Shanti Om, Namo Buddhaya, Rahayu,” katanya.
Ucapan tersebut kembali disambut tepuk tangan para delegasi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang
Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom
Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Georgia vs Irlandia Utara di Liga Nations UEFA: Jvarosnebi Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Bangladesh vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026: Harimau Malaya Curi Kemenangan
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022