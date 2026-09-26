Sekjen PBB-Presiden Iran Bahas Penyelesaian Perang di Timur Tengah

JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres bertemu dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Jumat (25/9). keduanya menekankan perlunya menyelesaikan perang di Timur Tengah lewat dialog dan perundingan.

"Sekjen PBB menekankan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah melalui dialog dan perundingan, dengan menghormati sepenuhnya hukum internasional, termasuk hak dan kebebasan navigasi internasional di dalam dan sekitar Selat Hormuz," menurut pernyataan PBB, dilansir dari Antara, Sabtu (26/9).

Guterres juga menegaskan kembali komitmen PBB untuk mendukung seluruh upaya diplomatik.

Pertemuan tersebut berlangsung ketika Iran mengatakan telah mengajukan proposal selama tujuh hari untuk mengakhiri permusuhan dan membuka kembali selat dengan nilai strategis tersebut.

Sebelumnya, Jumat (25/9), Menteri Luar Negeri (Menlu) Iran Abbas Araghchi mengatakan kepada wartawan bahwa proposal tersebut telah disampaikan Iran kepada AS melalui Qatar.​​​​​​​

Araghchi mengatakan jika kondisi yang diperlukan terpenuhi, maka Selat Hormuz akan dibuka dalam waktu tujuh hari.

Hingga kini, AS belum memberikan tanggapan secara terbuka terhadap proposal tersebut.

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AS dan Israel melancarkan perang terhadap Iran sejak 28 Februari, yang menurut Iran telah menewaskan ribuan orang.