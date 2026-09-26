Pezeshkian: Iran Ingin Damai, tapi Masih tak Percaya pada AS

Presiden Iran Masoud Pezeshkian. (Istimewa).
JawaPos.com - Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan Iran tetap terbuka untuk menyelesaikan konflik dengan Amerika Serikat, tetapi menekankan bahwa kepercayaan harus terlebih dahulu dibangun kembali.
Pezeshkian menyampaikan pernyataan itu setibanya di New York, AS, untuk menghadiri Sidang ke-81 Majelis Umum PBB.
Dalam wawancara dengan CBS News, Jumat (25/9), Pezeshkian mengatakan kedua pihak perlu mematuhi apa yang telah disepakati secara tertulis dan AS perlu menunjukkan bahwa mereka tidak bermaksud menggulingkan pemerintahan atau administrasi Iran.
Dia pun meminta warga AS untuk mempertimbangkan sudut pandang Iran.
"Cobalah menempatkan diri Anda pada posisi kami. Bayangkan ada seseorang yang datang dan membunuh pemimpin tertinggi Anda. Lalu, tidak mematuhi semua yang telah Anda sepakati. Apa reaksi Anda? Ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan begitu mudah," kata Pezeshkian, dilansir dari Antara, Sabtu (26/9).
Dia mempertanyakan apakah AS benar-benar ingin mencapai penyelesaian.
"Tujuan Amerika adalah menggulingkan pemerintahan kami. Israel sendiri mengatakannya dalam pidato mereka, apa yang mereka lakukan adalah melumpuhkan pemerintah, bukan bernegosiasi," katanya.
Dia pun mempertanyakan apakah AS benar-benar berniat menyelesaikan masalah bersama Iran.
"Lalu, mengapa mereka membom kami di tengah-tengah negosiasi? Mengapa mereka datang dan membunuh para ilmuwan, pejabat, dan rakyat kami? Selama mereka tidak berhenti melakukan apa yang mereka paksakan kepada kami setiap hari, sulit untuk mempercayai mereka," tegasnya.
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