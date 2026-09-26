Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
Minggu, 27 September 2026 | 00.32 WIB

Pezeshkian: Iran Ingin Damai, tapi Masih tak Percaya pada AS

Presiden Iran Masoud Pezeshkian. (Istimewa). - Image

Presiden Iran Masoud Pezeshkian. (Istimewa).

JawaPos.com - Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan Iran tetap terbuka untuk menyelesaikan konflik dengan Amerika Serikat, tetapi menekankan bahwa kepercayaan harus terlebih dahulu dibangun kembali.

Pezeshkian menyampaikan pernyataan itu setibanya di New York, AS, untuk menghadiri Sidang ke-81 Majelis Umum PBB.

Dalam wawancara dengan CBS News, Jumat (25/9), Pezeshkian mengatakan kedua pihak perlu mematuhi apa yang telah disepakati secara tertulis dan AS perlu menunjukkan bahwa mereka tidak bermaksud menggulingkan pemerintahan atau administrasi Iran.

Dia pun meminta warga AS untuk mempertimbangkan sudut pandang Iran.

"Cobalah menempatkan diri Anda pada posisi kami. Bayangkan ada seseorang yang datang dan membunuh pemimpin tertinggi Anda. Lalu, tidak mematuhi semua yang telah Anda sepakati. Apa reaksi Anda? Ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan begitu mudah," kata Pezeshkian, dilansir dari Antara, Sabtu (26/9).

Dia mempertanyakan apakah AS benar-benar ingin mencapai penyelesaian.

"Tujuan Amerika adalah menggulingkan pemerintahan kami. Israel sendiri mengatakannya dalam pidato mereka, apa yang mereka lakukan adalah melumpuhkan pemerintah, bukan bernegosiasi," katanya.

Dia pun mempertanyakan apakah AS benar-benar berniat menyelesaikan masalah bersama Iran.

"Lalu, mengapa mereka membom kami di tengah-tengah negosiasi? Mengapa mereka datang dan membunuh para ilmuwan, pejabat, dan rakyat kami? Selama mereka tidak berhenti melakukan apa yang mereka paksakan kepada kami setiap hari, sulit untuk mempercayai mereka," tegasnya.

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Pezeshkian Ogah Bertemu Trump Sebelum Kepercayaan Iran dan AS Pulih - Image
Internasional

Pezeshkian Ogah Bertemu Trump Sebelum Kepercayaan Iran dan AS Pulih

Minggu, 27 September 2026 | 00.24 WIB

Araghchi Sebut Iran Bisa Buka Selat Hormuz dalam Sepekan Jika AS Sepakat - Image
Internasional

Araghchi Sebut Iran Bisa Buka Selat Hormuz dalam Sepekan Jika AS Sepakat

Sabtu, 26 September 2026 | 23.55 WIB

Senat AS Tolak Resolusi untuk Akhiri Konflik dengan Iran, Ingkar Janji? - Image
Internasional

Senat AS Tolak Resolusi untuk Akhiri Konflik dengan Iran, Ingkar Janji?

Jumat, 25 September 2026 | 18.08 WIB

Terpopuler

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG - Image
1

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

2

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang

3

Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp

4

Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena

5

Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana

6

Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom

7

Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion

8

Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah

9

Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi

10

Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore