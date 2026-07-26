AS Klaim Hentikan Serangan ke Iran untuk Sukseskan Perundingan Iran-Oman

Ilustrasi konfrontasi militer antara AS-Israel dengan Iran. (Gemini AI)

JawaPos.com - Amerika Serikat menghentikan serangkaian serangannya ke Iran agar tidak mengganggu perundingan diplomatik langsung antara Teheran dan Oman. Ihwal hal ini dilaporkan stasiun televisi CBS, dengan mengutip beberapa pejabat regional yang tidak bersedia disebutkan namanya.

Sebelumnya pada 24 dan 25 Juli, telah digelar beberapa putaran dialog antara Iran dan Oman diadakan di Teheran pada tingkat wakil menteri luar negeri.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas prinsip-prinsip umum dan mekanisme praktis untuk mengatur navigasi yang aman di Selat Hormuz, kata Kementerian Luar Negeri Iran.

Kementerian tersebut menambahkan bahwa kemajuan dalam dialog terkait navigasi Selat Hormuz telah tercapai, meskipun situasi di jalur maritim tersebut tetap tidak berubah.

Dengan mengutip beberapa sumber, Axios pada Sabtu (25/7) melaporkan bahwa militer AS terus mempersiapkan rencana darurat untuk kembali melancarkan aksi militer skala besar terhadap Iran, meskipun Presiden Donald Trump belum mengeluarkan perintah tersebut.

Menurut sumber tersebut, Trump memerintahkan penghentian serangan lebih lanjut pada Jumat (24/7), guna mengakhiri serangan selama 13 hari berturut-turut.